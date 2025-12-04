Exposición, música, demostraciones de canes y desfile, en la semana de la Policía de San Juan

Este viernes comienza la Semana de la Policía de San Juan, una agenda que reúne actividades organizadas por la institución para celebrar el 156° aniversario de su creación. La propuesta busca acercar el trabajo policial a la ciudadanía con mejoras en infraestructura, una expo abierta al público, reconocimientos internos y un desfile cívico-militar.
Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, a cargo de la organización, las acciones se realizarán en distintos puntos de la provincia y están destinadas tanto a la comunidad como al personal policial. Dentro de la programación están planificadas mejoras en infraestructura que permitirán fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones laborales a los efectivos.
En ese marco, el 12 de diciembre desde las 19 se desarrollará una exposición policial en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, abierta a todo el público.
Habrá exhibiciones de distintas áreas de la Fuerza, actuación de la Banda de Música, demostraciones de canes y un sector de food trucks.
Además, durante la semana también se reconocerá al personal que pasa a situación de retiro, en agradecimiento por sus años de servicio. La ceremonia busca resaltar la trayectoria y el compromiso de quienes dedicaron su carrera a la seguridad provincial.
Las actividades concluirán el 15 de diciembre, desde las 9, con un desfile cívico-militar en la Central de Policía.