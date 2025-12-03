miércoles 3 de diciembre 2025

Preocupación en Pedernal por una ola de perros envenenados

Entre 15 y 20 animales habrían muerto por una sustancia mortal. . Sospechan del uso de un veneno que se emplea en la zona serrana para enfrentar ataques de pumas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una serie de muertes de perros por presunto envenenamiento mantiene en vilo a los vecinos de Pedernal, en el departamento Sarmiento. De acuerdo con el periodista Polo Quiroga, entre 15 y 20 animales habrían fallecido en los últimos días tras ingerir una sustancia altamente tóxica, un hecho que generó inquietud y, al mismo tiempo, un llamativo silencio entre los pobladores.

Quiroga, quien viene siguiendo de cerca la situación, contó que hablar con los residentes no ha sido tarea sencilla. “La comunidad está muy cerrada, no quiere referirse al tema”, señaló. Según detalló, el temor a posibles represalias o a verse implicados en el caso sería uno de los motivos por los cuales muchos prefieren no brindar información.

Entre las versiones que circulan en la zona, la más fuerte indica que el químico involucrado sería un veneno extremadamente peligroso, utilizado habitualmente por familias que viven cerca de las zonas serranas. Se trataría de un producto empleado para ahuyentar o matar pumas que descienden a los campos en busca de animales para alimentarse.

“Lo que comentan es que estos perros habrían entrado en contacto con el mismo veneno que se usa para eliminar a los pumas cuando bajan y causan daños”, explicó el periodista, reflejando la preocupación que predomina en el lugar. La tensión se siente en cada rincón: “La gente tiene miedo y prefiere no hablar”, insistió.

El impacto del caso trascendió a otras localidades cercanas. Rescatistas y profesionales de la salud de Media Agua manifestaron su consternación por la muerte de tantos animales y alertaron sobre el riesgo que esta situación representa para la comunidad.

A pesar de la gravedad del hecho, ninguna persona presentó hasta ahora una denuncia formal. Para las autoridades, esto agrava aún más el escenario, ya que el uso de sustancias venenosas no solo amenaza a las mascotas, sino que también pone en peligro a niños y adultos que podrían exponerse accidentalmente al producto esparcido en la zona.

(Fuente: Canal 13 San Juan)

