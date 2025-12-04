De baldío a espacio verde: Rivadavia inauguró la Plaza Las Camelias en el barrio Rumbos

El Municipio de Rivadavia dejó inaugurada este jueves la nueva Plaza Las Camelias, un espacio verde construido en el corazón del barrio Rumbos y que nació como respuesta a un pedido directo de los vecinos. El predio, que durante años funcionó como un terreno abandonado, fue transformado en un punto de encuentro para las familias de la zona, con infraestructura moderna, juegos infantiles y un entorno accesible.

El intendente Sergio Miodowsky encabezó el acto inaugural y subrayó el origen comunitario del proyecto. “Acá no había nada, era un baldío. Los vecinos lo solicitaron y desde ese momento nos pusimos a trabajar” , señaló. El jefe comunal afirmó que la obra era especialmente necesaria en un sector con muchas familias jóvenes y niños que no contaban con un espacio público cercano para recrearse con seguridad.

image

La construcción de la plaza se realizó íntegramente con fondos municipales y se enmarca en el plan de pequeñas obras barriales que la gestión viene ejecutando de forma continua. Según detalló Miodowsky, la intervención incluyó movimiento de suelo, nuevas veredas, cordón cuneta, instalación de luminarias LED, juegos infantiles, bancos, cestos de residuos y parquización. La inversión rondó los 25 millones de pesos.

El intendente destacó además la modalidad de trabajo: “La gran mayoría de estas obras se hacen con mano de obra municipal. Si tuviéramos que contratar empresas privadas, sería muy difícil sostener el ritmo. Tenemos un equipo muy trabajador que nos permite que Rivadavia esté permanentemente en obra”. En esa línea, adelantó que el municipio continuará inaugurando espacios y servicios en distintos puntos del departamento.

Durante la actividad también se entregó la ordenanza del Concejo Deliberante que oficializa la denominación Barrio Rumbos para el loteo y asigna el nombre Plaza Las Camelias al nuevo espacio verde. La norma, aprobada por unanimidad, fortalece la identidad del lugar y reconoce la participación de los vecinos en el proceso.

“Cuando uno llega a fin de año, siempre hace un balance. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero con administración responsable y planificación hemos podido concretar obras reales para los vecinos”, remarcó Miodowsky, al tiempo que recordó que la reducción del gasto político y la optimización de recursos permitieron volcar más fondos a infraestructura.

El acto contó con la presencia del diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, la presidenta del Concejo Deliberante, autoridades municipales y un numeroso grupo de vecinos que celebró la recuperación del espacio.

Los detalles de la obra

La transformación del predio incluyó: