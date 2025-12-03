miércoles 3 de diciembre 2025

Arzobispado invita

Se viene el Jubileo de la Discapacidad en San Juan: qué es y cómo participar

El evento será el próximo domingo 7 de diciembre, dentro del Año Santo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde el Arzobispado de San Juan presentaron oficialmente el Jubileo de la Discapacidad, una celebración diocesana que tendrá lugar el próximo domingo 7 de diciembre, dentro del Año Santo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco.

El encuentro fue encabezado por Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, quien ofreció un mensaje centrado en la esperanza, la fraternidad y el compromiso con la inclusión. El prelado destacó la fuerza simbólica de “peregrinar juntos y atravesar la Puerta Santa de la Catedral, como signo de comunión y del deseo de construir una Iglesia abierta, cercana e inclusiva”.

Acompañaron la presentación autoridades, referentes comunitarios y representantes de diversas organizaciones, movimientos y áreas pastorales que trabajan activamente por la inclusión en la provincia. Entre ellos:

• Padre Martín Nacussi, Vicario Parroquial de la Catedral y asesor de la Comunidad de Sordos de San Juan.

• Viviana Tejada, Gabriela Arancibia y Carina Ponce, integrantes del grupo Trekking y Palabra en su propuesta “Camino del Amor”, que promueve actividades recreativas y espirituales con participación de personas con discapacidad.

• Danielito, presidente de la Fundación que lleva su nombre, quien compartió un mensaje de agradecimiento y la importancia de seguir generando oportunidades de encuentro.

• Cristina Casivar, miembro de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz San Juan, quien subrayó el valor del trabajo articulado entre instituciones para promover los derechos, la dignidad y la participación plena de las personas con discapacidad.

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de visibilizar, animar y sostener espacios que garanticen la integración social, educativa, laboral y pastoral, reforzando el compromiso comunitario por una sociedad más inclusiva.

Las actividades

Durante la conferencia se detallaron las actividades centrales del Jubileo:

Programa – Domingo 7 de diciembre

• 9:30 h – Encuentro en el SEC (calle General Acha, entre Laprida y Av. Libertador): testimonios, bienvenida y desayuno fraterno.

• Peregrinación hacia la Iglesia Catedral.

• 11:00 h – Santa Misa en la Catedral, durante la cual varios miembros de la comunidad recibirán los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación.

Desde el Arzobispado, se agradeció a los medios de comunicación por su presencia y por la difusión de esta convocatoria, que busca celebrar la fe, promover la inclusión y fortalecer una Iglesia que camina junto a todos, especialmente a quienes más necesitan ser abrazados y escuchados.

