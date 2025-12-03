miércoles 3 de diciembre 2025

Despedida

Un departamento sanjuanino invadido por el dolor tras la muerte de un querido profesor

Cientos de exalumnos del hombre expresaron su adiós en las redes sociales y hasta compartieron anécdotas con el docente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dolor en Valle Fértil por la murte de un querido profesor.

Dolor en Valle Fértil por la murte de un querido profesor.

En las últimas horas, el departamento Valle Fértil se vio invadido por el dolor tras el fallecimiento de Ángel Eduardo Vega, un profesor muy querido por la comunidad, que ofreció clases a gran cantidad de vecinos. Las redes sociales se colmaron de mensajes de sus exalumnos que agradecieron por todo lo que aprendieron y hasta compartieron anécdotas vividas en las aulas.

El profesor "Lalo" Vega, quien murió tras luchar contra una larga enfermedad, fue descripto por el diario departamental Info Valle Fértil, como “un histórico docente de Matemática que marcó generaciones enteras”.

image

En ese contexto, la comunidad vallista hizo llegar su acompañamiento a familiares, amigos y colegas del docente, destacando su aporte intelectual y humano, cuyo legado seguirá presente en las aulas y en la producción académica de las escuelas del departamento.

En las redes sociales se vieron mensajes como, “QEPD querido profe, Eduardo (Flaco) Vega. Dios lo lleve a la Gloria y le de fortaleza a la familia”, “Profe cuántas anécdotas, historias chistes, charlas compartidas en las reuniones con el grupo de las Amazonas”, “QEPD Profesor Vega gracias por tanto que diste en bien de la educación”, “Recuerdo con gratitud las enseñanzas y momentos compartidos con un Profesor comprometido y entusiasta”, “Siempre lo recordaremos, gracias por sus enseñanzas y que Dios les de fuerza y pronta resignación a toda su familia” y “Mi querido profesor Dios lo reciba en su gloria, sus enseñanzas con pasión quedarán marcadas en cada uno de nosotros quienes tuvimos el privilegio de ser sus alumnos”.

image

El fallecimiento del profesor también fue lamentado por el intendente municipal, Mario Riveros, quien compartió su pésame y condolencias a todos los allegados al docente.

