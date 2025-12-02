miércoles 3 de diciembre 2025

SMN

Miércoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada mayormente estable en San Juan, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este miércoles una jornada mayormente estable en San Juan, con cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas que irán desde los 18°C en las primeras horas hasta los 22°C hacia el mediodía. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, y se espera el pico máximo del día, que alcanzará los 33°C, marcando un ascenso térmico típico de esta época del año.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad parcial y una temperatura estimada de 30°C. La probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente nula durante todo el día, apenas entre 0% y 10% en el cierre de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé un comportamiento variable. Por la mañana soplará desde el noroeste con intensidades de 13 a 22 km/h, para luego rotar al este durante la tarde. Ya en la noche, volverá el viento del noroeste, esta vez con ráfagas que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h.

