Miércoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este miércoles una jornada mayormente estable en San Juan, con cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con temperaturas que irán desde los 18°C en las primeras horas hasta los 22°C hacia el mediodía. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, y se espera el pico máximo del día, que alcanzará los 33°C, marcando un ascenso térmico típico de esta época del año.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad parcial y una temperatura estimada de 30°C. La probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente nula durante todo el día, apenas entre 0% y 10% en el cierre de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé un comportamiento variable. Por la mañana soplará desde el noroeste con intensidades de 13 a 22 km/h, para luego rotar al este durante la tarde. Ya en la noche, volverá el viento del noroeste, esta vez con ráfagas que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h.