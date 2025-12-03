Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Senderimos, luna llena, fogón y degustaciones, la propuesta de Rawson para el fin de semana.

La Municipalidad de Rawson invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Senderismo Cultural en el Cerro Barboza, una propuesta que se desarrollará bajo la Luna Llena y combinará naturaleza, historia y tradición local en un recorrido nocturno por la quebrada Central.

La actividad se realizará este viernes 5 de diciembre a las 19 horas, con punto de encuentro en Calle 14 y Callejón de Servidumbre. La caminata será de baja dificultad y está pensada para que puedan disfrutarla personas de todas las edades.

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de una charla geológica y astronómica, acompañada por un fogón criollo y guitarreada, además de una clase de danza y degustación de vinos y chacinados, en una experiencia que busca poner en valor los atractivos naturales y culturales de Rawson.

La actividad es totalmente gratuita, aunque se requiere reserva previa por cuestiones organizativas. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2645-852236.