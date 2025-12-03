miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran oportunidad

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Rawson invita al evento que incluirá charlas geológicas y astronómicas, fogón criollo, danza y degustación de vinos y chacinados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Senderimos, luna llena, fogón y degustaciones, la propuesta de Rawson para el fin de semana.

Senderimos, luna llena, fogón y degustaciones, la propuesta de Rawson para el fin de semana.

La Municipalidad de Rawson invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Senderismo Cultural en el Cerro Barboza, una propuesta que se desarrollará bajo la Luna Llena y combinará naturaleza, historia y tradición local en un recorrido nocturno por la quebrada Central.

Lee además
miercoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en san juan
SMN

Miércoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en San Juan
divididos vuelve a san juan a presentar su nuevo material
Confirmado

Divididos vuelve a San Juan a presentar su nuevo material

La actividad se realizará este viernes 5 de diciembre a las 19 horas, con punto de encuentro en Calle 14 y Callejón de Servidumbre. La caminata será de baja dificultad y está pensada para que puedan disfrutarla personas de todas las edades.

image

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de una charla geológica y astronómica, acompañada por un fogón criollo y guitarreada, además de una clase de danza y degustación de vinos y chacinados, en una experiencia que busca poner en valor los atractivos naturales y culturales de Rawson.

La actividad es totalmente gratuita, aunque se requiere reserva previa por cuestiones organizativas. Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2645-852236.

image
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno informó cómo pagar infracciones de tránsito a través del botón de pago de Ciudadano Digital

Un sismo en el norte de Mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino

En Capital piensan en un sistema para clasificar los residuos, pero por ahora "no hay plata"

Una profesora sorprendió a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones

Por qué vivir en San Juan, explicado por un sanjuanino en un video y los tres motivos: "Duermen siesta"

Alerta en San Juan: los casos de sífilis se disparan y el aumento roza el 45%, con el ojo en los menores de 15

Iniciaron una colecta para ayudar a la familia víctima de un grave choque en Rawson

Colonias de Verano gratuitas: fechas, requisitos y lugares para inscribirse en cada departamento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un sismo en el norte de mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino
Temblor

Un sismo en el norte de Mendoza hizo temblar el suelo sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Se viene la Fiesta de Santa Bárbara en Pocito. La grilla de artistas que serán parte de la celebración.
Para agendar

Pocito vivirá su Fiesta de Santa Bárbara desde este jueves: mirá la grilla con todos los artistas

El recital busca recaudar fondos para ayudar al sanjuanino Alfredo Fracapani, quien se encuentra internado en Buenos Aires a la espera de un trasplante de hígado.
¡Sumate!

Organizan un recital solidario para ayudar a un sanjuanino que está hospitalizado en Buenos Aires

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Por Walter Vilca
El acueducto Gran Tulum es una de las obras que se reactivaron este año y ahora está bajo sospecha.
Oficial

Sin obra y con deuda: la Provincia comenzó a pagar los US$100 millones del Acueducto Gran Tulum

Senderimos, luna llena, fogón y degustaciones, la propuesta de Rawson para el fin de semana.
Gran oportunidad

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Miércoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en San Juan
SMN

Miércoles con cielo algo nublado y aumento de temperatura en San Juan

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí
Fiscalía General

Médicos vs. fiscales, el primer enfrentamiento de la gestión Baigorrí