Divididos vuelve a San Juan a presentar su nuevo material

Divididos anunció, este martes, su regreso a San Juan después de dos años sin visitar la provincia.

Lo hicieron a través de las historias de Instagram de la banda. En la foto, se puede ver un pizarrón con la gira 2026 de "la aplanadora del rock" y entre todos sus destinos, se anuncia el arribo a San Juan para el mes de junio.

Aunque todavía no hay fecha exacta y tampoco se confirmó el lugar, la visita de Divididos a la provincia es inminente y, además, se filtró que lo harían en una gira para presentar su nuevo disco, además de un repaso por todos sus éxitos.

El último recital de Ricardo Mollo a la provincia fue en 2023, cuando se llevó adelante una gira mundial para festejar los 35 años de la banda.