sábado 29 de noviembre 2025

Atención

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Se extendió la validez de los pases y credenciales de transporte para personas con discapacidad, garantizando la continuidad del servicio mientras se completan los trámites de renovación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, mediante la Dirección de Personas con Discapacidad, comunican a la población que, por decisión de las autoridades competentes, la prórroga de validez de las credenciales y pases de transporte para personas con discapacidad se extiende hasta el 31 de marzo de 2026.

Esta medida alcanza a

• Carnés y pases emitidos por EMICAR correspondientes a los años 2024 y 2025, aún cuando se encuentren vencidos.

• El Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o vencido que habitualmente se utiliza para acceder al beneficio en las unidades de la RedTulum.

Con esta decisión se garantiza la continuidad del acceso al transporte público para las personas con discapacidad mientras se completan los procesos administrativos de renovación y regularización de credenciales.

Recomendaciones y procedimiento

1. Los titulares podrán seguir utilizando sus carnés/pases actuales en las unidades de la RedTulum hasta el 31 de marzo de 2026, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional para conservar el beneficio durante ese período.

2. Se recuerda que la renovación o emisión de nuevos CUD y credenciales se tramita ante la Dirección de Personas con Discapacidad y las Juntas Evaluadoras provinciales. Para quienes aún no han iniciado el trámite de renovación, se sugiere hacerlo a la brevedad para evitar inconvenientes una vez finalizado el plazo de prórroga.

3. Las personas que requieran asistencia para iniciar trámites, obtener turno o consultar el estado de su credencial pueden comunicarse con:

• Dirección de Personas con Discapacidad — Ubicado en el anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano calle Hipólito Yrigoyen Nº 2950 este [email protected]

o con la junta descentralizada mas cercana a su domicilio

https://discapacidad.sanjuan.gob.ar/JuntasDescentralizadas

• Dirección de Coordinación RedTulum — Secretaría de Tránsito y Transporte: sitio web oficial RedTulum y redes sociales oficiales de la provincia.

Dejá tu comentario

