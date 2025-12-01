lunes 1 de diciembre 2025

Fortuna

Salto de alegría: un sanjuanino ganó casi $2 millones en el último sorteo del Brinco

Un jugador sanjuanino estuvo a un número de llevarse el pozo mayor del juego de azar y aun así ganó el premio. Mirá dónde se realizó la apuesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino ganó casi $2 millones en el Brinco.

Un apostador sanjuanino resultó ganador en el sorteo Nº 1330 del Brinco, realizado el domingo 30 de noviembre, y se llevó un premio cercano a los $2 millones, gracias a haber acertado cinco de los seis números del Brinco Junio.

La jugada ganadora incluyó los números 00 – 03 – 07 – 47 – 25 – 35, y al afortunado solo le faltó el 17 para completar la combinación y alcanzar el pozo mayor. Aun así, el premio por los cinco aciertos representó una suma significativa: $1.883.087, que sin dudas le alegró el fin de semana.

El ticket fue adquirido en la Agencia Nº 787, ubicada en el departamento Rawson.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que el sorteo prescribe el 15 de diciembre de 2025, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para cobrar su premio.

