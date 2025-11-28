El hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en La Serena, en el foco de los medios nacionales

El hallazgo del cuerpo de Alejandro Cabrera Iturrieta, el adolescente sanjuanino de 17 años que había desaparecido en el mar de La Serena , volvió a generar repercusión este viernes y ocupó espacios en varios medios nacionales . La confirmación llegó durante la mañana, cuando las autoridades chilenas ratificaron que los restos encontrados el jueves en la costa corresponden al joven.

La noticia fue replicada rápidamente por distintos portales de alcance nacional. “Confirman que el cuerpo que encontraron en una playa de Chile es el argentino que era buscado”, tituló La Nación. En la misma línea, Infobae publicó: “Confirmaron que el cuerpo hallado en la costa de Chile es del joven argentino que murió ahogado en el mar”.

Por su parte, TN informó: “Confirmaron que el cuerpo que encontraron en Chile es del adolescente argentino que fue arrastrado por el mar”, mientras que Cadena 3 destacó: “Confirman que el cuerpo hallado en Chile es del argentino desaparecido”.

La confirmación oficial fue emitida por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Según el reporte, el cuerpo había sido detectado el jueves por una embarcación de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar, en La Serena, región de Coquimbo. Tras ese hallazgo, se iniciaron las pericias correspondientes para determinar la identidad de la persona.

De acuerdo con lo informado por la PDI, los peritos del Laboratorio de Criminalística regional lograron establecer científicamente que se trataba de Alejandro Cabrera. Así lo indicó el prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, quien explicó que se realizó un trabajo técnico y coordinado entre la Brigada de Homicidios y la Armada para confirmar la identidad.

El caso había generado una intensa preocupación desde el pasado lunes 17 de noviembre, cuando Alejandro desapareció al ingresar al mar junto a cuatro familiares en la playa Cuatro Esquinas. En ese momento, la marea comenzó a arrastrarlos y un hombre que pasaba por la zona inició las maniobras de rescate. Con ayuda de otras personas, cuatro integrantes del grupo fueron asistidos y lograron salir del agua, pero el adolescente no volvió a ser visto.

Tras días de búsqueda sin resultados positivos, el operativo oficial fue dado por finalizado esta semana, al considerar que ya no existían posibilidades de hallar al joven con vida. Aun así, las autoridades mantuvieron un control en la zona que permitió el hallazgo del jueves.

Mientras tanto, el entorno del adolescente había realizado una despedida simbólica el pasado domingo, reuniéndose en la playa junto a familiares, amigos y compañeros del colegio. Allí encendieron velas y arrojaron flores al mar en un gesto de acompañamiento ante la dolorosa incertidumbre que atravesaban.