viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

El hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en La Serena, en el foco de los medios nacionales

La confirmación de las autoridades chilenas sobre la identidad del cuerpo encontrado en La Serena reavivó la cobertura del caso. Medios nacionales destacaron que se trata de Alejandro Cabrera Iturrieta, el sanjuanino de 17 años que había desaparecido el lunes tras ser arrastrado por el mar en la playa Cuatro Esquinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sanjuanino desaparecido mar la serena chile medios nacionales alejandro cabrera iturriaga
Lee además
Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años
hasta que dios nos reuna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en la serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

La noticia fue replicada rápidamente por distintos portales de alcance nacional. “Confirman que el cuerpo que encontraron en una playa de Chile es el argentino que era buscado”, tituló La Nación. En la misma línea, Infobae publicó: “Confirmaron que el cuerpo hallado en la costa de Chile es del joven argentino que murió ahogado en el mar”.

image
image

Por su parte, TN informó: “Confirmaron que el cuerpo que encontraron en Chile es del adolescente argentino que fue arrastrado por el mar”, mientras que Cadena 3 destacó: “Confirman que el cuerpo hallado en Chile es del argentino desaparecido”.

image
image

La confirmación oficial fue emitida por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Según el reporte, el cuerpo había sido detectado el jueves por una embarcación de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar, en La Serena, región de Coquimbo. Tras ese hallazgo, se iniciaron las pericias correspondientes para determinar la identidad de la persona.

De acuerdo con lo informado por la PDI, los peritos del Laboratorio de Criminalística regional lograron establecer científicamente que se trataba de Alejandro Cabrera. Así lo indicó el prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, quien explicó que se realizó un trabajo técnico y coordinado entre la Brigada de Homicidios y la Armada para confirmar la identidad.

Embed - Diario El Dia Oficial on Instagram: " La PDI confirmó la identidad del cuerpo encontrado en el sector de Cuatro Esquinas, en Avenida del Mar, tras peritajes dactiloscópicos realizados por la Brigada de Homicidios de La Serena y el Laboratorio de Criminalística Regional. El prefecto Jaime Lazo informó que los análisis permitieron determinar que corresponde a Alejandro Cabrera, adolescente argentino desaparecido el 17 de noviembre mientras se bañaba junto a su familia."
View this post on Instagram

El caso había generado una intensa preocupación desde el pasado lunes 17 de noviembre, cuando Alejandro desapareció al ingresar al mar junto a cuatro familiares en la playa Cuatro Esquinas. En ese momento, la marea comenzó a arrastrarlos y un hombre que pasaba por la zona inició las maniobras de rescate. Con ayuda de otras personas, cuatro integrantes del grupo fueron asistidos y lograron salir del agua, pero el adolescente no volvió a ser visto.

Tras días de búsqueda sin resultados positivos, el operativo oficial fue dado por finalizado esta semana, al considerar que ya no existían posibilidades de hallar al joven con vida. Aun así, las autoridades mantuvieron un control en la zona que permitió el hallazgo del jueves.

Mientras tanto, el entorno del adolescente había realizado una despedida simbólica el pasado domingo, reuniéndose en la playa junto a familiares, amigos y compañeros del colegio. Allí encendieron velas y arrojaron flores al mar en un gesto de acompañamiento ante la dolorosa incertidumbre que atravesaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992776031292285020&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Hallaron un cuerpo e investigan si se trata del joven sanjuanino arrastrado por el mar en Chile

Una amenaza de "masacre a tiros" en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

El violento robo a 60 pasajeros en Chile provocó la caída de varios tours de compra por miedo

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

ATE convocó a un paro nacional para el día en que se trate la reforma laboral

El último posteo de la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

Un juez, a contrarreloj, le salvó la vida a un bebé luego de autorizar una cirugía que rechazaban sus padres

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion: murio dario gulino en un tragico vuelco en el centro de tandil
Deceso

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco
Nueva era

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Te Puede Interesar

Otra Avelín que rompe esquemas: quién es la primera mujer que presidirá el Consejo de Ciencias Económicas
Renovación

Otra Avelín que rompe esquemas: quién es la primera mujer que presidirá el Consejo de Ciencias Económicas

Por Florencia García
La temporada 3 de Envidiosa y el regreso a la serie original que permite reírse y repensarse al mismo tiempo. video
Tiempo para Ver

Vicky, una "Envidiosa" más real y con traumas compartidos

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento
Nuevo escándalo

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento

Rachas en TikTok: qué son, cómo funcionan y por qué los jóvenes y adolescentes de San Juan hablan de ellas
La tendencia del momento

Rachas en TikTok: qué son, cómo funcionan y por qué los jóvenes y adolescentes de San Juan hablan de ellas

Carlos Guberman junto a Roberto Gutiérrez en San Juan.
Funcionario nacional

Las picantes definiciones del secretario de Hacienda de Milei sobre la relación con San Juan