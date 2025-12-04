jueves 4 de diciembre 2025

Contra las cuerdas

Caen detenidos dos menores en Caucete por robar herramientas de trabajo

Los adolescentes fueron advertidos por las autoridades cuando caminaban con el botín bajo el brazo y, como no pudieron explicar su procedencia, fueron arrestados. Ahora quedaron a disposición del Juzgado de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la madrugada del jueves, dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos por personal de la Comisaría 9na de Caucete, luego de haber sido sorprendidos con una caja de herramientas sustraída del interior de una camioneta estacionada en pleno centro del departamento.

Según informaron fuentes policiales, pasada la media noche ingresó un llamado telefónico alertando que dos jóvenes caminaban por calles Belgrano y Juan Jufré cargando una caja de herramientas y dirigiéndose hacia el Parque Lineal, en el sector norte. Ante la sospecha, los móviles policiales se desplazaron a la zona y localizaron a los dos sujetos, quienes intentaron huir al notar la presencia de los efectivos.

Los uniformados lograron detenerlos y constataron que ambos eran menores de edad, residentes de los barrios Pie de Palo y Villa Etelvina. Llevaban consigo un estuche y una caja plástica negra y naranja que contenía un rotomartillo eléctrico marca Hamilton, de color naranja.

Minutos después, la comisaría recibió el aviso de que el damnificado se encontraba en sede policial, quien denunció la sustracción del rotomartillo desde el asiento trasero de su camioneta Ford Ranger blanca, dominio DTS-772, estacionada en Diagonal Sarmiento y Rodríguez y Olmos, frente a la Parroquia Cristo Rey.

Tras reconocer la herramienta, el dueño, identificado como Mayco Herman Núñez, de 30 años, recibió la restitución del elemento robado.

Por disposición de la titular de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación, María Julia Camus, los menores fueron entregados a sus progenitores, mientras que Núñez formalizó la denuncia correspondiente.

La causa quedó caratulada como hurto en grado de tentativa en el Sumario Prevencional Nº 68/25, con intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia.

