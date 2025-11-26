miércoles 26 de noviembre 2025

Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Se advierte sobre la ocurrencia de tormentas para la tarde y noche de este miércoles 26 de noviembre en el sector Este de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tormenta en San Juan.

La tormenta en San Juan.

La Dirección de Protección Civil informó que para la tarde y noche del miércoles 26 de noviembre se espera la ocurrencia de tormentas para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Se trata de un alerta amarillo por tormentas, en el sector Este de la provincia. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por ocasional granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y frecuente actividad eléctrica y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia que son 103 y 911.

Recomendaciones a tener en cuenta en caso de precipitaciones abundantes

En casa

  • Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.
  • Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.).
  • Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.
  • Usá calzado aislante.
  • Desenchufar los artefactos eléctricos.
  • No saques la basura.
  • Cerrá y asegurá las ventanas y puertas.
  • Mantené las mascotas en lugar protegido.
  • Si podés quedarte en tu casa, hacelo; evitá la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.
  • Tené preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.

En la vía pública

  • No transites por calles inundadas.
  • Ingresar a un lugar de resguardo.
  • En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad más de lo permitido.
  • No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas.
  • No transites por calles anegadas.
  • Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación.
  • Beber agua hervida o embotellada.
  • Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo

  • Permanecer a resguardo y procurar no salir.
  • Tener en cuenta que los golpes de este fenómeno pueden afectar y poner nerviosos a los más chicos, a los adultos mayores y las mascotas, por lo cual es importante conservar la calma.
  • Una vez que la tormenta terminó, verificar el estado de aquellos elementos más susceptibles como techos, cañerías o ventanas. Si se observan daños graves que puedan poner en riesgo tu vida o la de tus vecinos, ponerse en contacto con los entes oficiales.
  • Seguir atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo

  • Mantener la calma: el ruido de las chapas y cristales golpeados puede asustar.
  • No frenar ni detenerse, pero reducir la velocidad ya que este tipo de fenómenos reduce el nivel de adherencia de los neumáticos.
  • Es posible que el parabrisas o la luneta trasera se puedan dañar. De cualquier modo, los automóviles están preparados para esto, con cristales laminados, por lo cual no entrará granizo ni cristales, sino que se trizará.
  • Tener en cuenta que el granizo suele darse en una zona concreta, por lo cual es mejor continuar el recorrido con precaución.

