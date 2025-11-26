En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

La Dirección de Protección Civil informó que para la tarde y noche del miércoles 26 de noviembre se espera la ocurrencia de tormentas para 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Relato de una experiencia ¿Vale la pena visitar San Juan?: el reel de un influencer brasilero que es furor en Instagram

Dos dias de trabajo Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa

Se trata de un alerta amarillo por tormentas, en el sector Este de la provincia. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por ocasional granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y frecuente actividad eléctrica y caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.