miércoles 26 de noviembre 2025

Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

El brutal ataque ocurrió en la madrugada de este miércoles. El herido está internado en el Hospital Rawson. Los atacantes, prófugos.

Por Pablo Mendoza
Patrullero.jpg

Brian Edgardo Lucero, de 31 años, se encuentra internado en el Hospital Rawson tras recibir un disparo en el pecho por parte de dos delincuentes. Según fuentes del caso, el joven estaba en el interior de su casa junto a su pareja, y en un momento de la madrugada de este miércoles comenzó a sentir ruidos en el techo. Salió a ver qué ocurría y se topó con dos delincuentes que, sin mediar palabra, le dispararon en dos ocasiones dando uno de esos proyectiles en su pecho.

Según el relato de las fuentes con Tiempo de San Juan, este grave hecho ocurrió en inmediaciones de calles San Lorenzo y Virgen de Itatí en el Barrio San Luis de Rawson. Al parecer, estos delincuentes estaban intentando robarse el aire acondicionado.

La pareja de este joven, R.M., de 29 años, comentó que Lucero salió de la vivienda al escuchar los ruidos y que después escuchó dos detonaciones. Cuando fue a ver cómo estaba su pareja se encontró a su novio con una herida de bala entre el cuello y el tórax.

Se llamó de inmediato al 911. La ambulancia llegó al domicilio y trasladó en clave roja al damnificado. El ingreso de Brian Lucero fue alrededor de las 3:45 horas de este miércoles y el primer radiograma indicó que sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el cuello. La misma provocó una contusión pulmonar severa.

Desde la Policía manifestaron que la víctima sigue internada bajo observación y a la espera de la evolución de su salud.

Sobre los presuntos atacantes no se sabe nada al respecto; tras el hecho, ambos se dieron a la fuga y no fueron atrapados por las autoridades. El caso fue denunciado en Comisaría 24ta y actualmente recayó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

