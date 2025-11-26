miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En primera persona

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

Francisco Valentín Gómez cumple 81 años esta semana y lleva los últimos 65 trabajando. El dolor, tras la pérdida de parte de su esfuerzo.

Por Daiana Kaziura
El dolor de Francisco Valentín Gómez (en el medio en la foto), quien esta semana cumple 81 años y ayer martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, peridó parte de su galpón textil por un incendio.

El dolor de Francisco Valentín Gómez (en el medio en la foto), quien esta semana cumple 81 años y ayer martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, peridó parte de su galpón textil por un incendio.

image

Francisco Valentín Gómez, quien esta semana cumple 81 años y lleva 65 dedicados al trabajo, vive uno de los momentos más duros de su vida. Este martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, un incendio destruyó el galpón textil de su tienda “Telas Alicia”. Los vecinos presenciaron la escena con temor mientras los bomberos trabajaban durante horas para controlar las llamas. Esta mañana, mientras la Justicia investigaba lo sucedido y calculaba las pérdidas, el hombre relató a Tiempo de San Juan, se mostró profundamente desanimado y lamentó haber perdidoparte “del sacrificio de toda una vida de trabajo”.

Lee además
se incendio un galpon textil en capital: tres empleados intoxicados y el dueno descompensado
Esquina Colorada

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado
venganza en rawson: le quemo la casa al hombre que le daba asilo porque habria violado a su hija
Investigación

Venganza en Rawson: le quemó la casa al hombre que le daba asilo porque habría violado a su hija

“Yo soy dueño de la Tapicería Gómez y este es un salón grande comercial que se lo hice a mi hija, que se llama Telas Alicia”, comenzó relatando. “Ella, con su esposo y los dos hijos, trabajan con todo esto. En la parte de atrás hicimos un galpón donde hay dos máquinas que rebajan poliéster; son las únicas que hay aquí en San Juan. Son muy importantes porque les proveemos incluso a los colegas, ya que es la única máquina que hay que rebana de todas las medidas”.

image

Gómez explicó que en el galpón había alrededor de 15 blocks de poliéster, el material con el que trabajan a diario. “En el momento del incendio la máquina estaba encendida y el empleado trabajando en ella. Adelante hay un foco y, según me contó, se bajó la tensión de la máquina y después volvió de golpe. El foco se reventó y cayeron chispas al block de poliéster. Él trató de apagarlo con unos trapos y no pudo. Corrió a la manguera de incendio que tenemos y empezó a echar agua, pero el fuego se iba propagando hacia adentro del salón, que es donde está la materia prima”.

El dueño del local relató luego un momento límite: “Llegó un momento en que hubo una explosión muy grande. Al explotar, saltó el portón y tiró al suelo al chico. Gracias a Dios no lo quemó”.

image

A pesar de la pérdida, Gómez no dejó de agradecer el trabajo de quienes arriesgaron su vida para evitar un daño aún mayor. “Les agradezco mucho a los bomberos que hayan expuesto sus vidas metiéndose adentro para apagar las llamas, porque si no, me hubieran incendiado todo el salón de ventas, que es el que más mercadería tiene”.

Sobre las pérdidas, aseguró que todavía no puede dimensionarlas. “No sé de cuánto serán, pero son importantes. El galpón no sirve más, y no sé cuánto costará hacer uno nuevo. Y la máquina es costosa; cuando la compré valía casi lo mismo que un auto nuevo".

image

Con voz cansada, Gómez recordó su historia de trabajo. “Llevo 63 años en la tapicería y este salón lo abrimos en 2016, más o menos. Es el resultado del esfuerzo de toda una vida. Lo hemos hecho entre yo, mi señora, mi hija, mi yerno, mi nieto. Nos sentimos muy mal; anoche hemos llorado todos juntos. Es el sacrificio de toda la familia. Es un negocio familiar. Hemos trabajado y seguimos trabajando. A la edad que tengo, todavía sigo.”

El golpe emocional no es menor. “Estamos desanimados porque no es fácil. La pérdida no es fácil. Volver a hacer todo de nuevo… hay que construir el galpón otra vez, reponer mercadería. Yo sé que los proveedores de Buenos Aires me van a ayudar; toda la vida hemos sido buenos clientes. Nunca tuvimos problemas. Pero no sé qué pasará con la máquina.”

Con la voz quebrada, volvió a repetir lo que siente desde que las llamas consumieron el esfuerzo familiar: “Es el sacrificio de toda una vida”.

El relato del comerciante

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El crudo relato del dueño del galpón textil quemado Francisco Valentín Gómez, quien esta semana cumple 81 años y lleva 65 dedicados al trabajo, vive uno de los momentos más duros de su vida. Este martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, un incendio destruyó el galpón textil de su tienda “Telas Alicia”. Los vecinos presenciaron la escena con temor mientras los bomberos trabajaban durante horas para controlar las llamas. Al final, se confirmaron importantes pérdidas. Gómez se mostró profundamente desanimado, sintiendo que en el fuego se perdió el sacrificio de toda una vida. La nota completa en www.tiempodesanjuan.com #incendio #dolor #perdidas #sanjuan #tapiceria #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Policías de la Motorizada N° 6 le salvaron la vida a un bebé de un mes

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

Insisten con el juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla

Un detenido burló su custodia y se dio a la fuga de un hospital, pero fue recapturado a los minutos

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Cachetazo judicial para el exfuncionario de Angaco condenado: un juez superior confirmó su prisión preventiva

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson: escucho ruidos en el techo, salio y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas
Nueva temporada

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor de Francisco Valentín Gómez (en el medio en la foto), quien esta semana cumple 81 años y ayer martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, peridó parte de su galpón textil por un incendio.
En primera persona

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.
Flagrancia

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

El titular de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en una reunión anterior de ministros de Economia en Salta. 
Dos dias de trabajo

Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa