El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

Francisco Valentín Gómez, quien esta semana cumple 81 años y lleva 65 dedicados al trabajo, vive uno de los momentos más duros de su vida. Este martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, un incendio destruyó el galpón textil de su tienda “Telas Alicia”. Los vecinos presenciaron la escena con temor mientras los bomberos trabajaban durante horas para controlar las llamas. Esta mañana, mientras la Justicia investigaba lo sucedido y calculaba las pérdidas, el hombre relató a Tiempo de San Juan, se mostró profundamente desanimado y lamentó haber perdidoparte “del sacrificio de toda una vida de trabajo”.

“Yo soy dueño de la Tapicería Gómez y este es un salón grande comercial que se lo hice a mi hija, que se llama Telas Alicia”, comenzó relatando. “Ella, con su esposo y los dos hijos, trabajan con todo esto. En la parte de atrás hicimos un galpón donde hay dos máquinas que rebajan poliéster; son las únicas que hay aquí en San Juan. Son muy importantes porque les proveemos incluso a los colegas, ya que es la única máquina que hay que rebana de todas las medidas”.

image

Gómez explicó que en el galpón había alrededor de 15 blocks de poliéster, el material con el que trabajan a diario. “En el momento del incendio la máquina estaba encendida y el empleado trabajando en ella. Adelante hay un foco y, según me contó, se bajó la tensión de la máquina y después volvió de golpe. El foco se reventó y cayeron chispas al block de poliéster. Él trató de apagarlo con unos trapos y no pudo. Corrió a la manguera de incendio que tenemos y empezó a echar agua, pero el fuego se iba propagando hacia adentro del salón, que es donde está la materia prima”.

El dueño del local relató luego un momento límite: “Llegó un momento en que hubo una explosión muy grande. Al explotar, saltó el portón y tiró al suelo al chico. Gracias a Dios no lo quemó”.

image

A pesar de la pérdida, Gómez no dejó de agradecer el trabajo de quienes arriesgaron su vida para evitar un daño aún mayor. “Les agradezco mucho a los bomberos que hayan expuesto sus vidas metiéndose adentro para apagar las llamas, porque si no, me hubieran incendiado todo el salón de ventas, que es el que más mercadería tiene”.

Sobre las pérdidas, aseguró que todavía no puede dimensionarlas. “No sé de cuánto serán, pero son importantes. El galpón no sirve más, y no sé cuánto costará hacer uno nuevo. Y la máquina es costosa; cuando la compré valía casi lo mismo que un auto nuevo".

image

Con voz cansada, Gómez recordó su historia de trabajo. “Llevo 63 años en la tapicería y este salón lo abrimos en 2016, más o menos. Es el resultado del esfuerzo de toda una vida. Lo hemos hecho entre yo, mi señora, mi hija, mi yerno, mi nieto. Nos sentimos muy mal; anoche hemos llorado todos juntos. Es el sacrificio de toda la familia. Es un negocio familiar. Hemos trabajado y seguimos trabajando. A la edad que tengo, todavía sigo.”

El golpe emocional no es menor. “Estamos desanimados porque no es fácil. La pérdida no es fácil. Volver a hacer todo de nuevo… hay que construir el galpón otra vez, reponer mercadería. Yo sé que los proveedores de Buenos Aires me van a ayudar; toda la vida hemos sido buenos clientes. Nunca tuvimos problemas. Pero no sé qué pasará con la máquina.”

Con la voz quebrada, volvió a repetir lo que siente desde que las llamas consumieron el esfuerzo familiar: “Es el sacrificio de toda una vida”.

El relato del comerciante