Un detenido burló su custodia y se dio a la fuga de un hospital, pero fue recapturado a los minutos

Un hombre que estaba detenido por una causa caratulada como “daño” logró escapar este miércoles por la tarde del interior del Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, en el departamento Angaco, mientras era custodiado por la policía. Poco después de iniciarse su fuga, fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

Fuentes de seguridad indicaron que al producirse la huida se activó de inmediato un protocolo de búsqueda, con movilización de varios patrulleros en las inmediaciones del hospital y zonas aledañas. El detenido, identificado como José Espino, fue interceptado a los pocos minutos sin que se registraran heridos ni incidentes durante el procedimiento; expresaron en Canal 13 San Juan.

Ahora, la justicia investiga los pormenores de la evasión: cómo fue posible que el hombre se escapara del nosocomio bajo custodia policial y si existieron fallas en el control por parte del efectivo a cargo. Mientras tanto, Espino permanece otra vez detenido a disposición de la Justicia.

