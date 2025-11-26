miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Un detenido burló su custodia y se dio a la fuga de un hospital, pero fue recapturado a los minutos

Este sujeto está aprehendido por el delito de daño. Se investiga si hubo alguna falla en el efectivo que estaba a cargo de su guarda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre que estaba detenido por una causa caratulada como “daño” logró escapar este miércoles por la tarde del interior del Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, en el departamento Angaco, mientras era custodiado por la policía. Poco después de iniciarse su fuga, fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

Lee además
un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
policias de la motorizada n° 6 le salvaron la vida a un bebe de un mes
Impecable proceder

Policías de la Motorizada N° 6 le salvaron la vida a un bebé de un mes

Fuentes de seguridad indicaron que al producirse la huida se activó de inmediato un protocolo de búsqueda, con movilización de varios patrulleros en las inmediaciones del hospital y zonas aledañas. El detenido, identificado como José Espino, fue interceptado a los pocos minutos sin que se registraran heridos ni incidentes durante el procedimiento; expresaron en Canal 13 San Juan.

Ahora, la justicia investiga los pormenores de la evasión: cómo fue posible que el hombre se escapara del nosocomio bajo custodia policial y si existieron fallas en el control por parte del efectivo a cargo. Mientras tanto, Espino permanece otra vez detenido a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

Insisten con el juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Cachetazo judicial para el exfuncionario de Angaco condenado: un juez superior confirmó su prisión preventiva

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson: escucho ruidos en el techo, salio y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas
Nueva temporada

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor de Francisco Valentín Gómez (en el medio en la foto), quien esta semana cumple 81 años y ayer martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, peridó parte de su galpón textil por un incendio.
En primera persona

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.
Flagrancia

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

El titular de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en una reunión anterior de ministros de Economia en Salta. 
Dos dias de trabajo

Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa