Frutas, verduras y especias: mirá a cuánto se venden esta semana en San Juan

Cuento cuestan las frutas, verduras y especias en San Juan, según los precios de referencia de la Feria de Capital.

El bolsillo sanjuanino vuelve a sentir movimientos en los precios de frutas, verduras y especias. El dato surge de los precios de referencia difundidos por la Municipalidad de la Capital teniendo en cuenta los listados actualizados de su Feria. En el relevamiento comparativo entre los valores actuales y los de hace 15 días, se observa un comportamiento mixto: algunos productos bajaron, otros se mantuvieron y varios registraron subas importantes.

Las principales bajas en las verduras se dieron en el precio de la papa, que bajó de $400 a $250; la zanahoria, que descendió de $700 a $500; el zapallo tierno, cuyo piso cayó de $600 a $500; y el choclo, que bajó de $800 a $500 la unidad. Al mismo tiempo, el tomate platense bajó de $1.500 a $800.

Entre los que aumentaron están la acelga, que pasó de $500 a $600; la espinaca, que subió de $500 a $600; el tomate perita, que pasó de $1.500 a $2.000. También subió la cebolla de $500 a $700; el zapallo inglés aumentó de $1.000 a $1.500.

Las frutas

En el caso de las frutas, la mayoría registraron subas, algunas de ellas muy marcadas. Por ejemplo, la manzana aumentó de $1.800 a $2.500; en tanto que, la naranja subió su piso, de $1.500 a $2.000. También subieron la mandarina, que pasó de $2.000 a $2.500; y el kiwi, que aumentó fuerte en el piso, de $8000 a $10.000. En contraposición, la ciruela cayó de $2.000 a $1.000.

Las especias

En este rubro, todos los productos relevados se mantuvieron sus precios sin cambios en los últimos 15 días.

