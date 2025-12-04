jueves 4 de diciembre 2025

Este jueves

Productores de San Juan acudieron a Diputados por la crisis hídrica y reclamaron acciones concretas

Representantes de diversas cámaras productivas se reunieron con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para pedir participación en la planificación hídrica, mayor control del Departamento de Hidráulica y un seguimiento del presupuesto asignado al área.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-04 at 6.36.28 PM

La crítica situación hídrica que atraviesa San Juan llevó este jueves a diferentes cámaras productivas a presentarse ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador bloquista Luis Rueda. Los productores, que venían manteniendo encuentros internos y con referentes del Ejecutivo provincial, decidieron acudir al ámbito legislativo ante la falta de coordinación y de avances en soluciones estructurales.

Durante la reunión, los representantes del sector entregaron una nota dirigida a los diputados Rueda y Franco Aranda, en la que solicitaron la adopción de una serie de medidas institucionales vinculadas a la gestión del agua y al contexto productivo.

Entre los puntos centrales del documento, pidieron una convocatoria formal para exponer en comisión, con la participación de todas las cámaras y asociaciones del sector. El objetivo, según detallaron, es poder plantear la situación actual de cada actividad, las dificultades derivadas de la emergencia hídrica y las propuestas para los distintos plazos.

También solicitaron ser incluidos en la discusión pre-parlamentaria sobre la ampliación o prórroga de la emergencia hídrica, con el fin de aportar información técnica y evaluar impactos productivos antes de que el tema llegue al recinto. Cabe recordar que esta emergencia aún no se trata en Diputados, debido a que hay sectores que están en contra del proyecto tal como está, puesto que le otorga facultades a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para compras y para realizar obra pública sin autorización.

Otro de los reclamos fue la elaboración y presentación de un Plan de Necesidades consensuado entre las entidades productivas, que contemple obras prioritarias, mantenimiento y modernización del sistema de riego, eficiencia hídrica y requerimientos presupuestarios.

Finalmente, pidieron que el Poder Legislativo requiera un informe detallado del presupuesto del Departamento de Hidráulica, comparando los fondos asignados para 2025 con los efectivamente ejecutados, discriminados por obras y partidas.

