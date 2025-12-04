Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

UPCN San Juan Vóley volvió a presentarse ante su gente y lo hizo con autoridad: derrotó 3-0 a Vélez Sarsfield en el estadio gremial, en una noche con gran marco de público que celebró el retorno del vóley de elite a la provincia. Los parciales de 25-18, 25-21 y 25-19 mostraron el dominio del conjunto sanjuanino, que alcanzó así su quinto triunfo en la fase regular.

El equipo dirigido por Fabián Armoa exhibió cohesión en todas las líneas y un rendimiento sólido, especialmente en ataque y en el bloqueo, donde sumó 12 puntos. El máximo anotador fue Leon Meier, con 12 unidades, convirtiéndose en la figura destacada del encuentro.

El Tour 3 reúne durante cuatro jornadas consecutivas a los diez equipos de la Liga de Vóleibol Argentina, con entrada libre y gratuita para los fanáticos. En esta continuidad, UPCN volverá a jugar este sábado 6 de diciembre, a las 21, cuando se mida con Defensores de Banfield nuevamente en su estadio.

La primera fecha se completó con la victoria de Tucumán de Gimnasia sobre Boca por 3-2, el triunfo de San Lorenzo frente a Defensores de Banfield por 3-0 y la caída de Waiwen ante Ciudad por 3-0. Este viernes 5 de diciembre, la acción seguirá con River Plate vs Monteros Vóley (15:00), San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia (18:00) y Boca Juniors vs Waiwen (21:00).