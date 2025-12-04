jueves 4 de diciembre 2025

Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Con una actuación firme, el Gremial regresó a la acción en casa con un triunfo claro frente a Vélez Sarsfield, para iniciar con el pie derecho el Tour 3 de la Liga Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN San Juan Vóley volvió a presentarse ante su gente y lo hizo con autoridad: derrotó 3-0 a Vélez Sarsfield en el estadio gremial, en una noche con gran marco de público que celebró el retorno del vóley de elite a la provincia. Los parciales de 25-18, 25-21 y 25-19 mostraron el dominio del conjunto sanjuanino, que alcanzó así su quinto triunfo en la fase regular.

los hinchas mas fieles y ruidosos de la banda del gremial
Desde la cuna

Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial
san juan palpita el mundialito de bancaria 2025
Se viene

San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025

El equipo dirigido por Fabián Armoa exhibió cohesión en todas las líneas y un rendimiento sólido, especialmente en ataque y en el bloqueo, donde sumó 12 puntos. El máximo anotador fue Leon Meier, con 12 unidades, convirtiéndose en la figura destacada del encuentro.

El Tour 3 reúne durante cuatro jornadas consecutivas a los diez equipos de la Liga de Vóleibol Argentina, con entrada libre y gratuita para los fanáticos. En esta continuidad, UPCN volverá a jugar este sábado 6 de diciembre, a las 21, cuando se mida con Defensores de Banfield nuevamente en su estadio.

La primera fecha se completó con la victoria de Tucumán de Gimnasia sobre Boca por 3-2, el triunfo de San Lorenzo frente a Defensores de Banfield por 3-0 y la caída de Waiwen ante Ciudad por 3-0. Este viernes 5 de diciembre, la acción seguirá con River Plate vs Monteros Vóley (15:00), San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia (18:00) y Boca Juniors vs Waiwen (21:00).

Dejá tu comentario

