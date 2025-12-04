Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La Comisión de los Premios Olimpia oficializó las ternas para la edición 2025 y el hockey sobre patines quedó totalmente teñido de sanjuanino. Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero ocuparán los tres lugares de la categoría, un hecho que reafirma el peso de la provincia en una disciplina históricamente dominada por talentos locales. La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte y será transmitida por TyC Sports.

Acevedo es una de las grandes figuras del hockey mundial y actualmente juega en Benfica de Portugal, club al que arribó después de una exitosa etapa en el Barcelos. Luciana Agudo, figura del hockey español y parte estable de la Selección Argentina femenina, llega a la terna después de una otra gran temporada. En el caso de Gonzalo Romero, el sanjuanino atraviesa un presente destacado en el Sporting Lisboa, equipo con el que salió campeón en el Mundial de Clubes que se disputó en octubre pasado en San Juan.

La edición de este año suma cambios y novedades. Por primera vez incorpora la categoría dedicada a los esports, reflejo del crecimiento de los deportes electrónicos y su impacto en las nuevas audiencias. Además, entre los atletas que no reciban el Olimpia de Plata se entregará el “Premio Inspiración”, una distinción votada por el público que otorgará una beca anual al ganador con el objetivo de fortalecer su desarrollo deportivo.

El regreso de la gala a la Usina del Arte también revive la expectativa por un reconocimiento que reúne a los mejores deportistas argentinos del momento. Entre los nombres más resonantes aparecen Franco Colapinto —protagonista de una nueva temporada en la Fórmula 1— y figuras del fútbol de primer nivel como Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, quienes integran una de las ternas más competitivas del año por su desempeño en Rosario Central, Inter y Boca.

A continuación, todas las ternas en los Premios Olimpia 2025: