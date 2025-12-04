jueves 4 de diciembre 2025

Orgullo

Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La edición 2025 de los Premios Olimpia vuelve a poner a San Juan en primer plano. La gala se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre y contará con las máximas figuras del deporte argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (13)

La Comisión de los Premios Olimpia oficializó las ternas para la edición 2025 y el hockey sobre patines quedó totalmente teñido de sanjuanino. Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero ocuparán los tres lugares de la categoría, un hecho que reafirma el peso de la provincia en una disciplina históricamente dominada por talentos locales. La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte y será transmitida por TyC Sports.

Acevedo es una de las grandes figuras del hockey mundial y actualmente juega en Benfica de Portugal, club al que arribó después de una exitosa etapa en el Barcelos. Luciana Agudo, figura del hockey español y parte estable de la Selección Argentina femenina, llega a la terna después de una otra gran temporada. En el caso de Gonzalo Romero, el sanjuanino atraviesa un presente destacado en el Sporting Lisboa, equipo con el que salió campeón en el Mundial de Clubes que se disputó en octubre pasado en San Juan.

La edición de este año suma cambios y novedades. Por primera vez incorpora la categoría dedicada a los esports, reflejo del crecimiento de los deportes electrónicos y su impacto en las nuevas audiencias. Además, entre los atletas que no reciban el Olimpia de Plata se entregará el “Premio Inspiración”, una distinción votada por el público que otorgará una beca anual al ganador con el objetivo de fortalecer su desarrollo deportivo.

El regreso de la gala a la Usina del Arte también revive la expectativa por un reconocimiento que reúne a los mejores deportistas argentinos del momento. Entre los nombres más resonantes aparecen Franco Colapinto —protagonista de una nueva temporada en la Fórmula 1— y figuras del fútbol de primer nivel como Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, quienes integran una de las ternas más competitivas del año por su desempeño en Rosario Central, Inter y Boca.

A continuación, todas las ternas en los Premios Olimpia 2025:

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Voley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
