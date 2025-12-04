Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial
Fueron uno de los primeros en llegar, buscar su rinconcito y prepararse para salir a escena. Los fanáticos siguen al equipo Cóndor desde los inicios y contaron con emoción lo que significa volver a tener a UPCN en la Liga Argentina de Vóley.
Volver a casa siempre tiene otro saborcito. Y para la Banda del Gremial, la mítica hinchada ruidosa y de mucho color que acompaña a UPCN Vóley desde sus primeros tiempos, el regreso del equipo a su provincia no es solo un resultado deportivo. Volvió la fiesta y volvieron ellos, los hincas más fieles y ruidosos de la tribuna: ellos son Susana Pereira, Nancy Ruiz y José Ávila, quienes se prepararon desde temprano para vivir la fiesta a puro papelito y colorido.
"Estamos súper felices porque esto es nuestro. No es lo mismo ir a visitar a otro lado que vivirlo acá. Acá se vive de otra forma porque somos nosotros, el pueblo que apoya a UPCN", contó Susana y Nancy, las mujeres que una hora antes de que arranque el choque frente a Vélez, ya estaban acomodados con sus banderas.
Ambos hicieron un viaje al 2008, cuando el equipo recién daba sus primeros pasos y se empezaba a acomodar en este mundo del vóley. Sin saber toda la rica historia y los campeonatos que vinieron después, dijeron que siempre estuvieron al "pie del cañón cuando se tuvo que alentar al plantel".
"Nos ponemos a tono con nuestros colores, con nuestros corazones. Esto nos trae felicidad, lo que es UPCN. El colorido se extrañaba para alentar a los jugadores. Con lo que venga hay que alentar", aseguraron en este inicio del Tour 3 que se disputará en San Juan hasta el 7 de diciembre.
Programa de partidos en San Juan
Jueves 4 de diciembre
11 hs – Boca Juniors – Tucumán de Gimnasia
15 hs – San Lorenzo – Defensores de Banfield
18 hs – Waiwen Vóley Club – Ciudad Vóley
21 hs – UPCN San Juan – Vélez Sarsfield
Viernes 5 de diciembre
15 hs – River Plate – Monteros Vóley Club
18 hs – San Lorenzo – Tucumán de Gimnasia
21 hs – Boca Juniors – Waiwen Vóley Club
Sábado 6 de diciembre
15 hs – River Plate – Vélez Sarsfield
18 hs – Monteros Vóley Club – Ciudad Vóley
21 hs – Defensores de Banfield – UPCN San Juan
Domingo 7 de diciembre
11 hs – Waiwen Vóley Club – Vélez Sarsfield
15 hs – Ciudad Vóley – Tucumán de Gimnasia
18 hs – Monteros Vóley Club – Defensores de Banfield