jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desde la cuna

Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

Fueron uno de los primeros en llegar, buscar su rinconcito y prepararse para salir a escena. Los fanáticos siguen al equipo Cóndor desde los inicios y contaron con emoción lo que significa volver a tener a UPCN en la Liga Argentina de Vóley.

Por Antonella Letizia
3692b027-bc03-4953-929c-d3a67c2c6009

Volver a casa siempre tiene otro saborcito. Y para la Banda del Gremial, la mítica hinchada ruidosa y de mucho color que acompaña a UPCN Vóley desde sus primeros tiempos, el regreso del equipo a su provincia no es solo un resultado deportivo. Volvió la fiesta y volvieron ellos, los hincas más fieles y ruidosos de la tribuna: ellos son Susana Pereira, Nancy Ruiz y José Ávila, quienes se prepararon desde temprano para vivir la fiesta a puro papelito y colorido.

Lee además
regreso triunfal en casa: upcn supero 3-0 a velez en el inicio del tour 3
Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3
san juan palpita el mundialito de bancaria 2025
Se viene

San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025
b2aadfff-465b-413b-9a96-5dd6cd21f453

"Estamos súper felices porque esto es nuestro. No es lo mismo ir a visitar a otro lado que vivirlo acá. Acá se vive de otra forma porque somos nosotros, el pueblo que apoya a UPCN", contó Susana y Nancy, las mujeres que una hora antes de que arranque el choque frente a Vélez, ya estaban acomodados con sus banderas.

Ambos hicieron un viaje al 2008, cuando el equipo recién daba sus primeros pasos y se empezaba a acomodar en este mundo del vóley. Sin saber toda la rica historia y los campeonatos que vinieron después, dijeron que siempre estuvieron al "pie del cañón cuando se tuvo que alentar al plantel".

3692b027-bc03-4953-929c-d3a67c2c6009

"Nos ponemos a tono con nuestros colores, con nuestros corazones. Esto nos trae felicidad, lo que es UPCN. El colorido se extrañaba para alentar a los jugadores. Con lo que venga hay que alentar", aseguraron en este inicio del Tour 3 que se disputará en San Juan hasta el 7 de diciembre.

Programa de partidos en San Juan

Jueves 4 de diciembre

11 hs – Boca Juniors – Tucumán de Gimnasia

15 hs – San Lorenzo – Defensores de Banfield

18 hs – Waiwen Vóley Club – Ciudad Vóley

21 hs – UPCN San Juan – Vélez Sarsfield

Viernes 5 de diciembre

15 hs – River Plate – Monteros Vóley Club

18 hs – San Lorenzo – Tucumán de Gimnasia

21 hs – Boca Juniors – Waiwen Vóley Club

Sábado 6 de diciembre

15 hs – River Plate – Vélez Sarsfield

18 hs – Monteros Vóley Club – Ciudad Vóley

21 hs – Defensores de Banfield – UPCN San Juan

Domingo 7 de diciembre

11 hs – Waiwen Vóley Club – Vélez Sarsfield

15 hs – Ciudad Vóley – Tucumán de Gimnasia

18 hs – Monteros Vóley Club – Defensores de Banfield

21 hs – UPCN San Juan – San Lorenzo

Temas
Seguí leyendo

Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La pedaleada más especial: a sus 67 años, el primer rey de la Vuelta a San Juan volvió a su tierra adoptiva para culminar el "Viaje Soñado"

¡Misil!: Mirá a qué velocidad pateó un penal el arquero del Nápoli

Intercambio de camisetas y un tatuaje para siempre: la historia detrás de la foto de un arquero sanjuanino con un ex River

La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Lionel Scaloni y un lugar de privilegio en el sorteo del Mundial: el rol que ocupará como DT campeón

"Matafuegos", "té con leche" y "escombro": los mejores apodos para usar con tus amigos en el fútbol 5

Gimnasia, en huelga: decidió no entrenarse a días del clásico con Estudiantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡misil!: mira a que velocidad pateo un penal el arquero del napoli
Video

¡Misil!: Mirá a qué velocidad pateó un penal el arquero del Nápoli

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Te Puede Interesar

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Por Natalia Caballero
El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3
Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Calor intenso y alertas por tormentas: así se perfila el viernes en San Juan

El Gobierno nacional convocará este viernes a sesiones extraordinarias: entre los temas en agenda, la ley de glaciares
Clave

El Gobierno nacional convocará este viernes a sesiones extraordinarias: entre los temas en agenda, la ley de glaciares