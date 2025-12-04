¡Misil!: Mirá a qué velocidad pateó un penal el arquero del Nápoli

El fútbol mundial se detuvo este mes ante la asombrosa hazaña cinética del arquero serbio Vanja Milinkovi-Savi, quien se convirtió en el centro de atención durante la definición por penales entre Napoli y Cagliari en los octavos de final de la Copa Italia. El guardameta ejecutó un disparo que se cree superó los 130 kilómetros por hora.

Este remate, que apenas pudo ser seguido en las imágenes por la velocidad con la que el balón pasó del punto penal a la red, marcó el séptimo penal de la serie, disputada en el estadio Diego Armando Maradona.

UN VERDADERO MISIL | Vanja Milinkovic-Savic, arquero del Napoli!, dejó a toda Italia hablando sobre como ejecutó su penal en la Coppa Italia. Algunos dicen que la pelota iba a más de 130 km/h. Una locura total.

Un Disparo que Rompe Récords

Según indicó el periodista italiano Ricardo Trevisani, el lanzamiento del guardameta balcánico podría haber roto una marca, superando potencialmente los 111 km/h de Chloe Kelly, lo que lo convertiría en uno de los disparos más potentes de la historia del fútbol. Aunque algunos análisis posteriores confirmaron que el balón salió disparado a más de 125 km/h, la marca de los 130 km/h sitúa el tiro de Milinkovi-Savi en una categoría excepcional.

Comparativa: El "Misilazo" frente a los Promedios Históricos

La velocidad alcanzada por Milinkovi-Savi contrasta drásticamente con los registros típicos del fútbol profesional. Un futbolista profesional promedio patea el balón a una velocidad que oscila entre 87 y 112 km/h. La velocidad promedio del balón durante el juego es significativamente menor, generalmente manteniéndose entre 50 y 60 km/h.

Incluso al compararse con tiros excepcionales y bien documentados, el penal del arquero serbio se destaca. Por ejemplo, disparos históricos como el famoso tiro de Roberto Carlos alcanzaron velocidades de 122 km/h. Si se confirma que el remate de Milinkovi-Savi superó los 130 km/h, este tiro se posicionaría cómodamente por encima de los tiros más potentes registrados.

Héroe y Goleador

La clasificación del Napoli se resolvió en una extensa tanda de penales que finalizó 9-8, con diez ejecuciones por cada lado. Milinkovi-Savi se erigió como figura no solo por su "misilazo" para el séptimo penal, sino también al atajar el disparo decisivo de Zito Luvumbo, lo que permitió que Alessandro Buongiorno sellara la victoria y el pase a cuartos de final de la Copa Italia.

Tras el encuentro, el arquero, que fue titular para Serbia en el Mundial de Qatar 2022, tomó lo ocurrido con humor. En declaraciones difundidas por Corriere Dello Sport, el guardameta declaró entre risas: “Hay muchos pateadores nuevos, lo importante es que marqué. Tiré mejor que (Alessandro) Buongiorno... Pero solo practico parando penaltis, ya tenemos muy buenos lanzadores en el equipo”.