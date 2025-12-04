San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las competencias más tradicionales del hockey sobre patines en San Juan. Del 6 al 13 de diciembre se desarrollará la 36ª edición del Mundialito de Bancaria, que reunirá a 72 equipos y cerca de 700 hockistas de Argentina, Chile y Colombia.

Desde la cuna Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

Vóley Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

El certamen, organizado por el Club Unión Deportiva Bancaria y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín , cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Patinaje y el acompañamiento del Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Este año, el torneo se disputará en las categorías Mini masculino y Sub 13 femenino, repartidas en cinco sedes que funcionarán en simultáneo: el estadio Aldo Cantoni, Bancaria, Club Barrio Rivadavia, Lomas de Rivadavia y Estudiantil. El acto de apertura será el martes 9 de diciembre a las 20:45, en el Cantoni.

Según informaron los organizadores, la edición 2025 contará con delegaciones provenientes de San Juan, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires, además de clubes invitados de Chile y Colombia.

Participantes – Categoría Mini masculino

San Juan: Bancaria Negro, Bancaria Blanco, Aberastain, Altos de San Juan, Atlético Argentino, Caucetera, Valenciano, Concepción, Estudiantil, Hispano A, Hispano B, Huarpes, Olimpia, Richet Zapata, Sarmiento de Albardón, Sindicato Empleados de Comercio, Social, Unión de Villa Krause, Unión Vecinal de Trinidad.

Resto de Argentina: Andes Talleres, Banco Mendoza, Casa D’Italia, Maipú Giol, Godoy Cruz, IMPSA, Murialdo, San Martín (Mendoza); Recreativo (Entre Ríos); Vélez Sarsfield (Buenos Aires).

Colombia: Real Hockey Club.

Chile: CP Vilanova, Independiente La Florida, León Prado A, León Prado B, Red Star, Thomas Bata.

Participantes – Categoría Sub 13 femenino

San Juan: Aberastain, Unión de Villa Krause, Atlético Argentino, Barrio Rivadavia, Valenciano, Concepción, Huarpes, Lomas de Rivadavia, Racing de Jáchal, Richet Zapata, Sindicato Empleados de Comercio, Social, Bancaria, Unión Vecinal de Trinidad.

Resto de Argentina: Andes Talleres, Guaymallén, La Colonia Junín, Maipú Giol, Murialdo, Palmira, Petroleros (Mendoza); Atlético Talleres, Paraná Rowing, Recreativo, Sud América Gualeguaychú (Entre Ríos); Argentinos Juniors A y B, Comunicaciones, GEBA, San Lorenzo, Vélez Sarsfield (Buenos Aires).

Chile: CP Vilanova, Hockey Barcelona Marruecos, Kellun HP (Concón), Red Star, San Jorge.