Una mujer de las Fuerzas Armadas fue hallada muerta en su casa

Una agente de las Fuerzas Armadas de 36 años fue hallada muerta en su vivienda de Punta Lara y la Justicia investiga las causas del fallecimiento, luego de que el cuerpo fue encontrado este jueves por la mañana por un compañero de trabajo, quien fue hasta el domicilio ubicado en calle 110 entre 3 y 5, en la zona balnearia de Ensenada .

Según información a la que accedió el portal 0221, el hombre alertó a la Policía Bonaerense tras descubrir a la mujer sin signos vitales en el comedor de la casa y, al llegar, los efectivos policiales constataron el fallecimiento y minutos después el personal del SAME lo confirmó.

También se supo que no se observaron signos de violencia ni en la vivienda ni en el cuerpo de la mujer, identificada con las siglas M. N. Z., y que hay indicios de un posible suicidio.

La escena fue preservada hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 17.