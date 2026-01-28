Milei prometió "tolerancia cero al antisemitismo"

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde el acto por el Día Internacional del Holocausto en el museo homónimo, ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio porteño de Recoleta. En la ceremonia destacó el "aporte" del presidente Donald Trump en la causa de la comunidad judía con la creación del Consejo de Paz.

El presidente afirmó que "los esfuerzos por recordar lejos de debilitarse deben ser redoblados, ya que el olvido es el primer paso para repetir los errores del pasado" y aseguró que la "memoria se vuelve un tesoro incalculable".

Además, subrayó que desde su rol de mandatario ha "aprovechado cada oportunidad para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos" y ponderó el "aporte" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de la creación del Consejo de Paz, del que Argentina fue parte en Davos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2016616893264638397&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei participó en el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. pic.twitter.com/YKNhWDNR8w — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 28, 2026

Milei valoró la iniciativa representa la "formación de una organización internacional que garantice la paz" y que "haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante".

"Viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita", planteó. Luego, prometió: "Mientras sea presidente de la nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo".

"La memoria del holocausto es una de las cosas que me acompañan constantemente. De hecho quienes han pasado por mi despacho, les conta", confió y pidió que ese recuerdo "sea un norte que nos guíe hacia ese mundo mejor, que queremos construir"