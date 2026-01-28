Milei buscará que el Congreso ratifique la adhesión al Consejo de Paz de Donald Trump

En un nuevo paso hacia el alineamiento total con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos, el presidente Javier Milei ha dado la orden de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para ratificar la adhesión de Argentina al Consejo de Paz (Board of Peace), una organización internacional impulsada por su par estadounidense, Donald Trump.

El Gobierno nacional busca que la iniciativa sea tratada por las cámaras legislativas a partir del 2 de febrero , con el objetivo de obtener al menos la media sanción durante ese mes y concretar la aprobación definitiva en marzo. Según fuentes oficiales, Argentina ha sido presentada como "miembro fundador" de esta creciente organización.

Un dato relevante es que, si bien las naciones que no forman parte del consejo podrán acceder de manera gratuita por los próximos tres años y luego deberán abonar 1.000 millones de dólares para obtener un "asiento permanente", la administración de Milei ha quedado exenta de este pago debido al estrecho vínculo personal y político entre ambos mandatarios.

¿Qué es el Consejo de Paz de Donald Trump?

El Consejo de Paz fue presentado por Donald Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos como una plataforma para asegurar una "paz duradera" en regiones azotadas por conflictos, reafirmando el liderazgo global de los Estados Unidos por fuera de las estructuras tradicionales como la ONU. El organismo cuenta con un comité ejecutivo integrado por figuras de alto perfil como el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El liderazgo de la Junta recae directamente sobre Trump, quien posee poder de veto sobre las decisiones y la agenda del organismo. Aunque Trump ha mencionado que la combinación del Consejo con las Naciones Unidas podría ser "algo único para el mundo", la iniciativa se posiciona como una alternativa de liderazgo independiente.

Objetivos y países integrantes

La hoja de ruta del Consejo incluye un plan de 20 puntos con prioridades inmediatas y estratégicas:

Conflicto en Gaza: Poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, coordinar ayuda humanitaria y supervisar la reconstrucción mediante un comité tecnocrático palestino y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF).

Poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, coordinar ayuda humanitaria y supervisar la reconstrucción mediante un comité tecnocrático palestino y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF). Escenarios globales: Intervenir en la guerra de Ucrania , ejecutar la "Operación Martillo de Medianoche" contra el programa nuclear de Irán , la eliminación de ISIS en Siria y la captura de Nicolás Maduro .

Intervenir en la guerra de , ejecutar la "Operación Martillo de Medianoche" contra el programa nuclear de , la eliminación de ISIS en Siria y la captura de . Otras mediaciones: Trump también ha destacado la intervención de su gestión en conflictos históricos entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, y la República del Congo y Ruanda.

Actualmente, el Consejo cuenta con la participación de 20 países, entre los que destacan Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, El Salvador, Indonesia y Camboya. Cabe señalar que, del total de miembros, pocos son democracias y solo Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La incorporación de Argentina a este grupo selecto consolida la dirección de la política exterior argentina bajo el mandato de Milei.