Afroamericana y superestrella del hip-hop, sorprendió con su fuerte apoyo a Donald Trump

Durante su intervención en la "Cumbre de Cuentas de Trump" celebrada en Washington, D.C., la superestrella del hip-hop Nicki Minaj redobló su apoyo al presidente Donald Trump, autoproclamándose como su "fan número uno" y afirmando que esta postura es inamovible. La cantante enfatizó que el odio y las críticas del público no tienen un impacto negativo en ella; por el contrario, Minaj aseguró que este rechazo la motiva a apoyarlo con más fuerza, sugiriendo que el resto de sus seguidores se sentirán igualmente impulsados por esta situación.

Porque salió a bancar fuertemente a Donald Trump: "Probablemente soy la fan número uno del Presidente, y eso no va a cambiar". pic.twitter.com/A8Ys7X1K5T — Tendencias (@TTendenciaX) January 28, 2026 En su discurso, Minaj defendió al mandatario argumentando que está siendo objeto de "intimidación", "acoso" y "difamación", y fue tajante al declarar que las campañas de desprestigio en su contra no funcionarán. Además de resaltar la fortaleza personal del presidente, la artista añadió un componente espiritual a su defensa, afirmando que "Dios lo está protegiendo".

Tras estrechar la mano de la cantante, el presidente Trump correspondió a sus palabras mencionando que su gestión ha tenido un buen desempeño con la comunidad afroamericana que la sigue. Asimismo, el mandatario hizo un comentario humorístico sobre la gran riqueza de Minaj, bromeando con que incluso para una rapera de su nivel económico, las cifras de miles de millones de dólares en contribuciones discutidas en el evento resultarían dignas de atención.

