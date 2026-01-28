miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Afroamericana y superestrella del hip-hop, sorprendió con su fuerte apoyo a Donald Trump

La comunidad del arte y la cultura norteamericana condena, casi sin excepción las políticas de Donald Trump, pero esta afrodescendiente pateó el tablero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante su intervención en la "Cumbre de Cuentas de Trump" celebrada en Washington, D.C., la superestrella del hip-hop Nicki Minaj redobló su apoyo al presidente Donald Trump, autoproclamándose como su "fan número uno" y afirmando que esta postura es inamovible. La cantante enfatizó que el odio y las críticas del público no tienen un impacto negativo en ella; por el contrario, Minaj aseguró que este rechazo la motiva a apoyarlo con más fuerza, sugiriendo que el resto de sus seguidores se sentirán igualmente impulsados por esta situación.

Lee además
Donald Trump, en su comparecencia en Davos.
Buenas intenciones

Trump lanza en Davos la "Junta de la Paz" con líderes mundiales: "Las cosas realmente se están calmando"
El presidente argentino Javier Milei, durante una entrevista en Davos.
Sintonía plena

Javier Milei volvió a apoyar a Trump por su intervención en Venezuela: "Está haciendo un trabajo excelente"
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/2016588561374396629&partner=&hide_thread=false

En su discurso, Minaj defendió al mandatario argumentando que está siendo objeto de "intimidación", "acoso" y "difamación", y fue tajante al declarar que las campañas de desprestigio en su contra no funcionarán. Además de resaltar la fortaleza personal del presidente, la artista añadió un componente espiritual a su defensa, afirmando que "Dios lo está protegiendo".

Tras estrechar la mano de la cantante, el presidente Trump correspondió a sus palabras mencionando que su gestión ha tenido un buen desempeño con la comunidad afroamericana que la sigue. Asimismo, el mandatario hizo un comentario humorístico sobre la gran riqueza de Minaj, bromeando con que incluso para una rapera de su nivel económico, las cifras de miles de millones de dólares en contribuciones discutidas en el evento resultarían dignas de atención.

Seguí leyendo

Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos

"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable": el insólito discurso de Petro antes de reunirse con Trump

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Diferencias diplomáticas: China le sacó los pandas a Japón

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar

Científicos proponen un nuevo método para detectar microplásticos en órganos y tejidos humanos

La tormenta histórica de frío y nieve en EE.UU. ya suma 29 muertos

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.
Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Más allá de la Circunvalación, este 2026 se perfila como un año de intensa actividad para la obra pública provincial, con un incremento proyectado de entre el 30% y el 40% en el presupuesto en comparación con el periodo 2025.
Avances

Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El adolescente estuvo involucrado en el robo a una distribuidora.
En problemas

Un menor, en el ojo de la tormenta: lo atraparon tras un robo en Rivadavia y ahora volvió a caer por secuestrar $1.000.000 en bebidas y cigarrillos

Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal. video
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda

Con cambios en el recorrido, se corre el capítulo V de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

Con cambios en el recorrido, se corre el capítulo V de la Vuelta a San Juan

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: No va a poder pagar las jubilaciones
Impactante

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"