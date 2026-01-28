miércoles 28 de enero 2026

Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

El pequeño, de apenas 19 meses, se golpeó contra el pavimento y quedó enfrente de otro auto. El hecho tuvo lugar en California

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.

Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.

Una madre fue arrestada en Estados Unidos luego de que su bebé de 19 meses se cayera de su camioneta mientras doblaba una curva en la ciudad de Fullerton al sur del estado de California, en un incidente capturado en un video que se volvió viral.

Jacqueline Marie Hernández, de 35 años, fue detenida bajo sospecha de maltrato infantil, según reportó la policía de Fullerton.

El video muestra cómo la puerta delantera del pasajero se abre cuando la camioneta da un giro a la izquierda en una calle de Fullerton, en el sur de California, y el pequeño cae al asfalto.

La camioneta se detiene bruscamente, lo que obliga al conductor de un sedán, que viajaba detrás, a frenar de golpe y detenerse muy cerca del bebé.

Las imágenes muestran a una mujer que sale de la camioneta rápidamente, recoge al niño y regresa a su vehículo para seguir su camino.

El video que se viralizó y el testimonio de una persona que presenció el incidente ocurrido el pasado 20 de enero sirvieron a las autoridades para dar con el paradero de Hernández.

La policía informó de que el niño de 19 meses fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento relacionado con la caída, pero se espera que se recupere.

La identidad de la madre se pudo confirmar gracias al testimonio clave de un testigo que aportó datos sobre la camioneta. Sus declaraciones permitieron localizar al vehículo, la madre y el niño. Los investigadores creen que el incidente ocurrió el 20 de enero entre las 8 y las 9 de la mañana.

Según reportó The Orange County Register, el menor no recibió atención médica hasta después del arresto de su madre por sospecha de abuso infantil.

El Departamento de policía de Fullerton precisó en una publicación de Instagram que el niño sufrió raspaduras y moretones a raíz de la caída, y añadió que se espera su recuperación completa.

Las autoridades no aclararon las causas de la caída del pequeño.

FUENTE: Clarín

