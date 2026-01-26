Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

El argentino subió escalones dentro de los pasaportes más poderosos del mundo.

La nueva edición del Henley Passport Index correspondiente a 2026 coloca a Singapur en el primer puesto mundial, al ofrecer a sus ciudadanos acceso sin visado a 192 destinos. El segundo lugar lo comparten Japón y Corea del Sur, con entrada permitida a 188 países. Los pasaportes europeos de Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza se ubican en el tercer puesto, habilitando la entrada sin visado a 186 destinos. El ranking confirma el liderazgo de Asia oriental y Europa occidental entre los documentos de viaje más reconocidos.

El índice Henley Passport Index emplea datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para evaluar la cantidad de destinos a los que una persona puede ingresar sin tramitar visado o con la opción de solicitarlo al llegar. Cada país suma puntos por cada destino habilitado, actualizándose el ranking anualmente conforme a los cambios en acuerdos diplomáticos, restricciones vigentes y condiciones internacionales.

Qué países tienen los pasaportes más poderosos en 2026

Singapur mantiene el liderazgo global por tercer año consecutivo gracias a su política exterior activa y múltiples acuerdos de reciprocidad. Su pasaporte permite ingresar libremente a 192 países y territorios, la cifra más alta registrada.

Japón y Corea del Sur ocupan el segundo puesto, con acceso sin visado a 188 destinos. Esta ubicación refleja la confianza internacional en sus sistemas y el efecto de sus relaciones bilaterales estables.

En el tercer lugar se encuentran Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, cuyos documentos permiten la entrada a 186 países sin visas previas, destacando la fortaleza de los acuerdos multilaterales europeos.

Entre los países mejor posicionados en la a figuran también Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, con 184 destinos habilitados para sus ciudadanos. El caso de Emiratos Árabes Unidos resulta relevante, ya que desde 2006 incorporó 149 nuevos destinos mediante acuerdos internacionales.

Razones y factores que inciden en el ranking

La posición en el ranking depende fundamentalmente de la cantidad y calidad de acuerdos de exención de visado, así como de la estabilidad institucional, la seguridad interna y la reputación internacional del país emisor del documento. Una política exterior sólida y la diplomacia activa facilitan el acceso a más destinos para los ciudadanos.

Los países con economías desarrolladas tienden a gestionar mejores condiciones de movilidad internacional, aumentando el valor práctico de sus pasaportes. El índice pone de relieve cómo la movilidad global se traduce en oportunidades económicas, turismo, intercambio educativo y negocios para la ciudadanía.

En qué lugar se encuentra Argentina

Argentina alcanzó en 2026 el puesto número 16, permitiendo a sus titulares el ingreso sin visa previa a 169 destinos. Este registro representa el mejor desempeño histórico para el documento argentino.

En años recientes, Argentina se ubicó en las posiciones 17 (2025) y 16 (2024), mientras que su peor registro fue la posición 26 en 2010. El pasaporte argentino iguala así su mejor marca y consolida su importancia dentro de América Latina.

Qué pasaportes presentan mayor cantidad de restricciones

En el extremo contrario, Afganistán ocupa de nuevo el último lugar mundial, al habilitar la entrada a solo 24 destinos sin visado. Países como Siria, Irak y Pakistán también figuran con documentos muy limitados, afectados por conflictos armados, sanciones internacionales o la falta de acuerdos diplomáticos.

Estas diferencias entre pasaportes evidencian la desigualdad en oportunidades y movilidad internacional, condicionada por factores políticos, crisis internas y el aislamiento externo de ciertos Estados.

Top 10 de los países con los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

Singapur.

Japón, Corea del Sur.

Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza.

Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega.

Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes.

Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia.

Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido.

Canadá, Islandia, Lituania.

Malasia.

Estados Unidos.

Utilidad y repercusión práctica del ranking

El Henley Passport Index funciona como una referencia útil para gobiernos interesados en optimizar su política exterior y negociar nuevos acuerdos de exención de visado. Empresas internacionales, organismos y agencias de turismo recurren al ranking para organizar desplazamientos, anticipar regulaciones migratorias y valorar riesgos asociados a inversiones.

La ubicación en la clasificación incide directamente en los costos y trámites necesarios para viajar, además de influir en la estrategia internacional, la posibilidad de atraer inversiones, estudiantes y turistas extranjeros. La movilidad global se ha convertido en un indicador relevante de integración y desarrollo económico.

Las cifras del ranking mundial revelan distintas realidades en materia de movilidad y plantean retos permanentes para los países que aspiran a mejorar las opciones de sus ciudadanos en el escenario internacional.

FUENTE: Infobae