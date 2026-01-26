Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

La nueva edición del Henley Passport Index correspondiente a 2026 coloca a Singapur en el primer puesto mundial, al ofrecer a sus ciudadanos acceso sin visado a 192 destinos. El segundo lugar lo comparten Japón y Corea del Sur, con entrada permitida a 188 países. Los pasaportes europeos de Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza se ubican en el tercer puesto, habilitando la entrada sin visado a 186 destinos. El ranking confirma el liderazgo de Asia oriental y Europa occidental entre los documentos de viaje más reconocidos.
El índice Henley Passport Index emplea datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para evaluar la cantidad de destinos a los que una persona puede ingresar sin tramitar visado o con la opción de solicitarlo al llegar. Cada país suma puntos por cada destino habilitado, actualizándose el ranking anualmente conforme a los cambios en acuerdos diplomáticos, restricciones vigentes y condiciones internacionales.
Qué países tienen los pasaportes más poderosos en 2026
Singapur mantiene el liderazgo global por tercer año consecutivo gracias a su política exterior activa y múltiples acuerdos de reciprocidad. Su pasaporte permite ingresar libremente a 192 países y territorios, la cifra más alta registrada.
Japón y Corea del Sur ocupan el segundo puesto, con acceso sin visado a 188 destinos. Esta ubicación refleja la confianza internacional en sus sistemas y el efecto de sus relaciones bilaterales estables.
En el tercer lugar se encuentran Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, cuyos documentos permiten la entrada a 186 países sin visas previas, destacando la fortaleza de los acuerdos multilaterales europeos.
Entre los países mejor posicionados en la a figuran también Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, con 184 destinos habilitados para sus ciudadanos. El caso de Emiratos Árabes Unidos resulta relevante, ya que desde 2006 incorporó 149 nuevos destinos mediante acuerdos internacionales.
Razones y factores que inciden en el ranking
La posición en el ranking depende fundamentalmente de la cantidad y calidad de acuerdos de exención de visado, así como de la estabilidad institucional, la seguridad interna y la reputación internacional del país emisor del documento. Una política exterior sólida y la diplomacia activa facilitan el acceso a más destinos para los ciudadanos.
Los países con economías desarrolladas tienden a gestionar mejores condiciones de movilidad internacional, aumentando el valor práctico de sus pasaportes. El índice pone de relieve cómo la movilidad global se traduce en oportunidades económicas, turismo, intercambio educativo y negocios para la ciudadanía.
En qué lugar se encuentra Argentina
Argentina alcanzó en 2026 el puesto número 16, permitiendo a sus titulares el ingreso sin visa previa a 169 destinos. Este registro representa el mejor desempeño histórico para el documento argentino.
En años recientes, Argentina se ubicó en las posiciones 17 (2025) y 16 (2024), mientras que su peor registro fue la posición 26 en 2010. El pasaporte argentino iguala así su mejor marca y consolida su importancia dentro de América Latina.
Qué pasaportes presentan mayor cantidad de restricciones
En el extremo contrario, Afganistán ocupa de nuevo el último lugar mundial, al habilitar la entrada a solo 24 destinos sin visado. Países como Siria, Irak y Pakistán también figuran con documentos muy limitados, afectados por conflictos armados, sanciones internacionales o la falta de acuerdos diplomáticos.
Estas diferencias entre pasaportes evidencian la desigualdad en oportunidades y movilidad internacional, condicionada por factores políticos, crisis internas y el aislamiento externo de ciertos Estados.
Top 10 de los países con los pasaportes más poderosos del mundo en 2026
- Singapur.
- Japón, Corea del Sur.
- Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza.
- Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega.
- Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes.
- Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia.
- Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido.
- Canadá, Islandia, Lituania.
- Malasia.
- Estados Unidos.
Utilidad y repercusión práctica del ranking
El Henley Passport Index funciona como una referencia útil para gobiernos interesados en optimizar su política exterior y negociar nuevos acuerdos de exención de visado. Empresas internacionales, organismos y agencias de turismo recurren al ranking para organizar desplazamientos, anticipar regulaciones migratorias y valorar riesgos asociados a inversiones.
La ubicación en la clasificación incide directamente en los costos y trámites necesarios para viajar, además de influir en la estrategia internacional, la posibilidad de atraer inversiones, estudiantes y turistas extranjeros. La movilidad global se ha convertido en un indicador relevante de integración y desarrollo económico.
Las cifras del ranking mundial revelan distintas realidades en materia de movilidad y plantean retos permanentes para los países que aspiran a mejorar las opciones de sus ciudadanos en el escenario internacional.
