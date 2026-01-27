martes 27 de enero 2026

Tormenta

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar

La tormenta de nieve Fern dejó decenas de muertos y serios daños en la infraestructura de una gran parte de Estados Unidos. Mirá las increibles imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una devastadora tormenta invernal ha azotado amplias zonas de Estados Unidos durante la última semana, cobrando la vida de al menos 34 personas y generando una situación de emergencia en múltiples estados. El fenómeno, calificado por el Servicio Meteorológico Nacional como “monstruoso”, extendió su impacto a lo largo de una franja de más de 2,000 kilómetros, afectando desde Texas y Arkansas hasta Nueva York y Massachusetts.

Cifras trágicas y causas de los decesos Las autoridades han reportado que las muertes se produjeron en diversos incidentes vinculados al clima extremo. Entre las causas principales se encuentran accidentes de tráfico, caídas en estanques congelados, atropellamientos por maquinaria quitanieves y la exposición prolongada al frío.

En Texas, se registró el fallecimiento de tres niños que cayeron en un estanque congelado, mientras que, en estados como Massachusetts y Ohio, dos personas murieron tras ser atropelladas por quitanieves. Por su parte, en la ciudad de Nueva York, ocho personas fueron halladas sin vida en exteriores; aunque las causas exactas se investigan, se asocian a la exposición al frío ártico. Otros incidentes fatales incluyeron accidentes de trineo en Arkansas y Texas.

Colapso de servicios y estados de emergencia El impacto en la infraestructura ha sido severo, dejando a más de 550,000 clientes sin energía eléctrica, con Tennessee, Mississippi y Kentucky como las zonas más afectadas. En Mississippi, se informó que esta ha sido la peor tormenta de hielo desde 1994, causando daños en viviendas y en al menos 20 carreteras públicas.

Debido a la magnitud del evento, se ha declarado el estado de emergencia en al menos diez estados. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, emitió una advertencia crítica, señalando que estar a la intemperie por tan solo diez minutos puede provocar congelación o hipotermia.

Impacto en las ciudades y testimonios de sobrevivientes La ciudad de Nueva York experimentó su mayor nevada en años, con acumulaciones de hasta 38 centímetros en algunos barrios, lo que obligó al cierre del sistema escolar. En el sur del país, regiones menos preparadas para estas temperaturas enfrentaron crisis humanitarias. En Nashville, familias enteras tuvieron que ser rescatadas de sus hogares aislados; residentes relataron pasar noches a oscuras donde incluso era posible ver el aliento dentro de las casas debido a la falta de calefacción.

Alertas vigentes y pronóstico La emergencia persiste en buena parte del territorio nacional. Se mantienen las alertas por frío extremo desde Texas hasta Pensilvania, con advertencias de que la sensación térmica podría descender hasta los -29 °C en algunas regiones. Las autoridades instan a la población a evitar desplazamientos innecesarios mientras los equipos de rescate y cuadrillas eléctricas trabajan a contrarreloj, advirtiendo además sobre la posibilidad de nuevas tormentas para el próximo fin de semana.

Las imágenes de la tormenta histórica

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
