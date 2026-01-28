miércoles 28 de enero 2026

Paradero

Los Ángeles: buscan a una joven argentina perdida hace 5 días

La familia no logra contactar a la joven de 21 años, y denunció que no tiene respuesta de la policía de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad argentina en el exterior y sus familiares en Buenos Aires se encuentran en estado de alerta tras la desaparición de Narela Micaela Barreto, una joven oriunda de Banfield de quien no se tiene noticia desde el pasado 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Según los informes, la joven —cuya edad oscila entre los 21 y 28 años según diversas fuentes— fue vista por última vez al presuntamente tomar un taxi acompañada por una mujer de origen ruso.

aparecieron los cuatro hermanitos que habian desaparecido en san juan
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan
hablo la tia a cargo de los ninos que estaban desaparecidos: le metieron una cachetada y lo subieron al remis
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"
image

Un perfil de esfuerzo y autonomía

Narela, conocida cariñosamente por su círculo íntimo como “Arenita” debido a su afición por el personaje de Bob Esponja, es descrita por su prima Violeta como una mujer “autónoma, independiente” y profundamente trabajadora. Criada en un barrio humilde del sur del Gran Buenos Aires, Narela siempre buscó superarse: en Argentina, manejaba un kiosco en el barrio de Monserrat junto a su prima y complementaba sus ingresos dando clases particulares de inglés y realizando traducciones.

image

Quienes la conocen destacan su enfoque y determinación. Su prima relata que Narela evitaba distracciones en su vida personal, bajo la premisa de que estaba en un "tiempo de siembra y cosecha", priorizando siempre sus objetivos laborales y el bienestar de su familia. Es descrita como una persona tímida, humilde y extremadamente apegada a sus seres queridos, con quienes mantenía comunicación diaria a través de un chat grupal.

El sueño americano: las razones de su viaje

El motivo principal que impulsó a Narela a emigrar a Estados Unidos a mediados de 2024 fue el deseo de ayudar económicamente a su madre y a sus abuelos. Aunque en Argentina tenía un buen pasar debido a sus múltiples empleos, buscaba una mejora salarial que solo creía posible en el exterior.

image

Su itinerario en el país norteamericano comenzó en Miami, para luego trasladarse a Los Ángeles, donde actualmente se desempeñaba como camarera. Tras meses de compartir vivienda con amigas, recientemente había logrado el hito de mudarse sola, apenas un mes antes de que se perdiera su rastro. Cabe destacar que, según sus allegados, Narela cuenta con su visa de trabajo y toda su documentación en regla, y no solía rodearse de personas conflictivas ni tenía motivos para ausentarse voluntariamente sin aviso.

La búsqueda activa

Ante la falta de respuestas, familiares y amigos han iniciado una búsqueda intensiva. En Los Ángeles, su amiga Luján Roswell encabeza la distribución de flyers en comercios y postes callejeros, mientras que en redes sociales la campaña de difusión se ha vuelto viral. La familia ya ha radicado la denuncia ante la policía local y ha tomado contacto con el Consulado Argentino y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para intentar acceder a las cámaras de seguridad de su último domicilio.

