martes 27 de enero 2026

Curioso

Diferencias diplomáticas: China le sacó los pandas a Japón

Una multitud se reunió en el zoológico de Tokio para despedir a los últimos pandas, tras la decisión China.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes 27 de enero de 2026, Japón cerró un capítulo histórico de más de medio siglo en su relación con China. Con la partida de los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, el archipiélago se ha quedado sin pandas gigantes por primera vez en 54 años, marcando un hito nostálgico para la nación que comenzó su vínculo con estos animales en 1972.

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico: quería ser domador
En Brasil

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico: quería ser domador
El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar
Tormenta

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar
image

El último viaje desde Ueno

Los gemelos, nacidos en el Jardín Zoológico de Ueno en junio de 2021, fueron trasladados bajo estrictos protocolos veterinarios y logísticos. El operativo comenzó con un viaje en camión desde el zoológico hasta el Aeropuerto Internacional de Narita, donde abordaron un vuelo con destino a China para integrarse en programas de cría e investigación.

La despedida fue multitudinaria y emotiva. Cientos de personas se congregaron en las afueras del zoológico, desafiando el frío con prendas alusivas a los pandas, para presenciar la salida de los ejemplares que se habían convertido en un símbolo central de la ciudad. Según directivos del zoológico, la partida deja un vacío no solo emocional, sino también económico, ya que se teme un impacto negativo en el circuito turístico y comercial de la zona de Ueno, que depende en gran medida del flujo de visitantes atraídos por los pandas.

image

Contexto diplomático y acuerdos adelantados

Aunque la repatriación de Xiao Xiao y Lei Lei estaba prevista originalmente para febrero de 2026, el Gobierno Metropolitano de Tokio y las autoridades chinas acordaron adelantar el traslado tras una serie de consultas. Esta decisión se produce en un marco de cooperación para la conservación y la ciencia, pero no está exenta de lecturas geopolíticas.

Mientras que para muchos ciudadanos japoneses la partida es una pérdida afectiva, analistas internacionales sugieren que el contexto de relaciones tensas entre Japón y China, sumado a roces por disputas regionales como el tema de Taiwán, influye en el clima de esta devolución. Con la salida de los gemelos, Japón queda actualmente fuera del programa internacional de préstamo de pandas, y por el momento no existen acuerdos activos para el envío de nuevos ejemplares al país.

Un legado que inició en 1972

La presencia de estos "embajadores culturales" en Japón comenzó tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, cuando llegaron los primeros ejemplares, Lan Lan y Kang Kang. Desde entonces, los pandas han sido pilares de la diplomacia china, utilizada para fortalecer lazos y promover la conservación de la especie.

image
Xiao Xiao y Lei Lei de beb&eacute;s. Los pandas gemelos fueron transportados en cami&oacute;n desde el Jard&iacute;n Zool&oacute;gico de Ueno hasta el Aeropuerto de Narita, para embarcar en un vuelo de regreso a China.

Xiao Xiao y Lei Lei de bebés. Los pandas gemelos fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el Aeropuerto de Narita, para embarcar en un vuelo de regreso a China.

Xiao Xiao y Lei Lei siguen los pasos de su familia; sus padres, Shin Shin y Ri Ri, regresaron a China en septiembre de 2024, mientras que su hermana mayor, la popular Xiang Xiang, lo hizo en febrero de 2023. Otros cuatro pandas que residían en la prefectura de Wakayama también fueron devueltos el año pasado, consolidando el escenario actual donde Japón debe resignarse, al menos temporalmente, a recordar a estos animales como parte de su historia reciente.

Por Redacción Tiempo de San Juan

