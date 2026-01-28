Se cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas

Las autoridades colombianas confirmaron este martes el hallazgo del avión HK-4709 de la aerolínea estatal Satena , que había perdido comunicación mientras cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave fue encontrada completamente destruida en una zona montañosa del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, sin sobrevivientes.

La confirmación se dio durante una mesa de crisis instalada en Ocaña, donde se informó que el avión fue localizado a unos 30 minutos del municipio de La Playa. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, Jorge Quintero, indicó que el aviso inicial fue realizado por campesinos de la zona, quienes encontraron los restos del avión siniestrado.

“El reporte preliminar señala que la aeronave estaba completamente deshecha y no se encontró ninguna persona con vida. Estamos trabajando para llegar al lugar con todos los organismos de socorro y realizar los levantamientos correspondientes”, explicó el funcionario en declaraciones a Noticias Caracol.

Quintero detalló que el terreno presenta importantes dificultades de acceso y que, además, se trata de una zona con presencia de grupos armados ilegales como el ELN, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad durante las tareas humanitarias. En el lugar se activaron los protocolos internacionales previstos para este tipo de emergencias, con la participación de la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea, Ejército, Bomberos y equipos técnicos especializados.

Por su parte, Satena emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la ubicación del avión fue reportada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, en La Playa de Belén. La empresa informó que una comisión de rescate se desplazó inmediatamente al sitio para verificar el estado de la aeronave y de sus ocupantes.

La aerolínea había señalado previamente que, tras perderse el contacto con el avión, la aeronave habría agotado su tiempo de autonomía de vuelo cerca de las 14, según los cálculos operativos. La búsqueda se vio dificultada porque la baliza de emergencia no se activó, lo que retrasó la localización exacta del siniestro.

El vuelo NSE 8849 había despegado de Cúcuta a las 11:42 y debía aterrizar en Ocaña a las 12:05. La última comunicación con el control aéreo se registró a las 11:54. El avión Beechcraft 1900, operado por Searca, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes.

Entre las víctimas se encontraban dirigentes políticos y sociales de la región, como Diógenes Quintero, representante por las curules de paz; el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y su esposa; el médico Carlos Salcedo y su pareja; y la comerciante Torcoroma Álvarez, oriunda de Río de Oro.

Satena informó que habilitó la línea telefónica (601) 919 333 para brindar información y acompañamiento a los familiares de las víctimas, mientras continúan las tareas de recuperación e investigación para determinar las causas del trágico accidente aéreo.