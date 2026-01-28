miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia aérea

Se cayó un avión en Colombia y murieron 15 personas

La aeronave con 15 personas a bordo fue encontrada en una zona montañosa del Catatumbo, a media hora del municipio de La Playa. Autoridades activaron los protocolos internacionales y avanzan en la recuperación de los cuerpos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
avión colombia

Las autoridades colombianas confirmaron este martes el hallazgo del avión HK-4709 de la aerolínea estatal Satena, que había perdido comunicación mientras cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave fue encontrada completamente destruida en una zona montañosa del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, sin sobrevivientes.

Lee además
afroamericana y superestrella del hip-hop, sorprendio con su fuerte apoyo a donald trump
Polémica

Afroamericana y superestrella del hip-hop, sorprendió con su fuerte apoyo a Donald Trump
El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra cerca de Irán.
Escenario complicado

Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos

La confirmación se dio durante una mesa de crisis instalada en Ocaña, donde se informó que el avión fue localizado a unos 30 minutos del municipio de La Playa. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, Jorge Quintero, indicó que el aviso inicial fue realizado por campesinos de la zona, quienes encontraron los restos del avión siniestrado.

“El reporte preliminar señala que la aeronave estaba completamente deshecha y no se encontró ninguna persona con vida. Estamos trabajando para llegar al lugar con todos los organismos de socorro y realizar los levantamientos correspondientes”, explicó el funcionario en declaraciones a Noticias Caracol.

image

Quintero detalló que el terreno presenta importantes dificultades de acceso y que, además, se trata de una zona con presencia de grupos armados ilegales como el ELN, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad durante las tareas humanitarias. En el lugar se activaron los protocolos internacionales previstos para este tipo de emergencias, con la participación de la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea, Ejército, Bomberos y equipos técnicos especializados.

Por su parte, Satena emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la ubicación del avión fue reportada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, en La Playa de Belén. La empresa informó que una comisión de rescate se desplazó inmediatamente al sitio para verificar el estado de la aeronave y de sus ocupantes.

image

La aerolínea había señalado previamente que, tras perderse el contacto con el avión, la aeronave habría agotado su tiempo de autonomía de vuelo cerca de las 14, según los cálculos operativos. La búsqueda se vio dificultada porque la baliza de emergencia no se activó, lo que retrasó la localización exacta del siniestro.

El vuelo NSE 8849 había despegado de Cúcuta a las 11:42 y debía aterrizar en Ocaña a las 12:05. La última comunicación con el control aéreo se registró a las 11:54. El avión Beechcraft 1900, operado por Searca, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes.

image

Entre las víctimas se encontraban dirigentes políticos y sociales de la región, como Diógenes Quintero, representante por las curules de paz; el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y su esposa; el médico Carlos Salcedo y su pareja; y la comerciante Torcoroma Álvarez, oriunda de Río de Oro.

Satena informó que habilitó la línea telefónica (601) 919 333 para brindar información y acompañamiento a los familiares de las víctimas, mientras continúan las tareas de recuperación e investigación para determinar las causas del trágico accidente aéreo.

Seguí leyendo

"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable": el insólito discurso de Petro antes de reunirse con Trump

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Diferencias diplomáticas: China le sacó los pandas a Japón

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar

Científicos proponen un nuevo método para detectar microplásticos en órganos y tejidos humanos

La tormenta histórica de frío y nieve en EE.UU. ya suma 29 muertos

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.
Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40
Inclemencias climáticas

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40