Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que la flota de naves de guerra que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia" al igual que en Venezuela, en una peligrosa escalada en la región.

Mientras continúa el avance rumbo a Irán de esta "flota enorme" norteamericana, como la llamó Trump, encabezada por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió que no habrá negociaciones entre los dos países si no cesan las amenazas y demandas excesivas de Estados Unidos.

El gobierno de Irán afirmó que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con EE.UU. "Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", afirmó el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, en un encuentro con periodistas extranjeros en Teherán.

El diplomático agregó que el país está preparado para dar "una respuesta contundente" a cualquier agresión. "Nuestra respuesta será adecuada en caso de un ataque limitado de EE.UU.", agregó.

Gharibabadi dijo que Estados Unidos "debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que "se puede valorar una opción si EE. UU. cambia de enfoque y busca una negociación cuyo resultado no esté definido previamente".

El viceministro de Asuntos Exteriores dijo que "los canales de diálogo con EE.UU. están siempre abiertos, pero ahora mismo no hay conversaciones. Han planteado negociar, pero lo importante es el nivel de seriedad que tienen para negociar".

Agregó que si con el despliegue militar Washington busca "presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán".

El detonante

El presidente Trump ordenó el envío de la flota tras los graves desórdenes del 8 y 9 de enero que fueron duramente sofocados por el régimen iraní. Los cálculos más conservadores difundidos señalan 3.117 muertos, mientras que grupos opositores ubican la cifra en al menos 6.000.

Irán afirmó que si se produce un ataque norteamericano considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

En Roma, el papa, que dedicó la audiencia general a comentar documentos del Concilio Vaticano II, está informado de la situación y dijo que es necesario evitar que "el error del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo".

Irán, además, informó que este miércoles fue ejecutado un hombre condenado por espionaje y cooperación con el servicio de Israel, el Mossad, llamado Hamidreza Sabet.

Dieciocho personas han sido ahorcadas por relaciones con Israel desde la guerra de doce días de junio pasado.

El canciller de Turquía, Hakan Fidan, recomendó a EE.UU. que no ataque a Irán y que, en cambio, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el programa nuclear iraní.

"Atacar a Irán es un error. Reiniciar una guerra es un error. Irán está listo para renegociar el asunto nuclear", dijo el ministro turco en una entrevista con una emisora de Qatar.

Fidan dijo que su consejo "a los amigos norteamericanos" es ir cerrando uno a uno los temas pendientes con los iraníes. "Comiencen por el tema nuclear y ciérrenlo, y luego pasen a los demás", recomendó. Turquía es un país muy escuchado en los temas de la región.

El ministro opinó que plantear a Irán todos los conflictos pendientes sería mal visto por Teherán. Fidan también subrayó que Irán necesita generar confianza en la región y que así se lo ha trasladado al gobierno de Teherán.

"Más allá de nuestras ideologías, regímenes, ramas religiosas y todo lo demás dentro del sistema de estados-nación, debemos saber cómo cooperar y trabajar juntos en nuestra región", concluyó el canciller turco.

FUENTE: Clarín