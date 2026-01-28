miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escenario complicado

Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos

Esta encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln y según Trump, está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra cerca de Irán.

El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra cerca de Irán.

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que la flota de naves de guerra que envió a Irán está lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia" al igual que en Venezuela, en una peligrosa escalada en la región.

Lee además
Gustavo Petro, presidente de Colombia, compartió un discurso que generó mucha sorpresa.
Dime de qué presumes...

"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable": el insólito discurso de Petro antes de reunirse con Trump
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.
Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Mientras continúa el avance rumbo a Irán de esta "flota enorme" norteamericana, como la llamó Trump, encabezada por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió que no habrá negociaciones entre los dos países si no cesan las amenazas y demandas excesivas de Estados Unidos.

El gobierno de Irán afirmó que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con EE.UU. "Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", afirmó el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, en un encuentro con periodistas extranjeros en Teherán.

El diplomático agregó que el país está preparado para dar "una respuesta contundente" a cualquier agresión. "Nuestra respuesta será adecuada en caso de un ataque limitado de EE.UU.", agregó.

Gharibabadi dijo que Estados Unidos "debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real" y que "se puede valorar una opción si EE. UU. cambia de enfoque y busca una negociación cuyo resultado no esté definido previamente".

El viceministro de Asuntos Exteriores dijo que "los canales de diálogo con EE.UU. están siempre abiertos, pero ahora mismo no hay conversaciones. Han planteado negociar, pero lo importante es el nivel de seriedad que tienen para negociar".

Agregó que si con el despliegue militar Washington busca "presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán".

El detonante

El presidente Trump ordenó el envío de la flota tras los graves desórdenes del 8 y 9 de enero que fueron duramente sofocados por el régimen iraní. Los cálculos más conservadores difundidos señalan 3.117 muertos, mientras que grupos opositores ubican la cifra en al menos 6.000.

Irán afirmó que si se produce un ataque norteamericano considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

En Roma, el papa, que dedicó la audiencia general a comentar documentos del Concilio Vaticano II, está informado de la situación y dijo que es necesario evitar que "el error del genocidio vuelva a caer sobre ningún pueblo".

Irán, además, informó que este miércoles fue ejecutado un hombre condenado por espionaje y cooperación con el servicio de Israel, el Mossad, llamado Hamidreza Sabet.

Dieciocho personas han sido ahorcadas por relaciones con Israel desde la guerra de doce días de junio pasado.

El canciller de Turquía, Hakan Fidan, recomendó a EE.UU. que no ataque a Irán y que, en cambio, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el programa nuclear iraní.

"Atacar a Irán es un error. Reiniciar una guerra es un error. Irán está listo para renegociar el asunto nuclear", dijo el ministro turco en una entrevista con una emisora de Qatar.

Fidan dijo que su consejo "a los amigos norteamericanos" es ir cerrando uno a uno los temas pendientes con los iraníes. "Comiencen por el tema nuclear y ciérrenlo, y luego pasen a los demás", recomendó. Turquía es un país muy escuchado en los temas de la región.

El ministro opinó que plantear a Irán todos los conflictos pendientes sería mal visto por Teherán. Fidan también subrayó que Irán necesita generar confianza en la región y que así se lo ha trasladado al gobierno de Teherán.

"Más allá de nuestras ideologías, regímenes, ramas religiosas y todo lo demás dentro del sistema de estados-nación, debemos saber cómo cooperar y trabajar juntos en nuestra región", concluyó el canciller turco.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Diferencias diplomáticas: China le sacó los pandas a Japón

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar

Científicos proponen un nuevo método para detectar microplásticos en órganos y tejidos humanos

La tormenta histórica de frío y nieve en EE.UU. ya suma 29 muertos

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

El volcán Kilauea vuelve a rugir en Hawái con una nueva erupción: las impactantes imágenes

En Brasil, un rayo cayó sobre militantes de Bolsonaro y registraron decenas de heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.
Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?
Pronóstico

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?

Te Puede Interesar

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum
Vuelta a San Juan

Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal
Sustracción de mercadería

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Atrasan y generan violencia: periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani
Opiniones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani