martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Científicos proponen un nuevo método para detectar microplásticos en órganos y tejidos humanos

Un estudio internacional advierte que las técnicas actuales presentan altos márgenes de error y propone estándares de tipo forense para mejorar la precisión, la transparencia y la validación de los hallazgos científicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (23)

Un equipo internacional de investigadores presentó un nuevo enfoque para mejorar la detección de microplásticos y nanoplásticos en órganos y tejidos humanos, ante las limitaciones que muestran las metodologías actuales y la creciente preocupación por sus posibles efectos en la salud.

Lee además
el frio en estados unidos ya dejo mas de 30 muertos, y amenaza con empeorar
Tormenta

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar
la tormenta historica de frio y nieve en ee.uu. ya suma 29 muertos
Catástrofe climática

La tormenta histórica de frío y nieve en EE.UU. ya suma 29 muertos

El estudio, publicado en la revista Environment & Health, advierte que muchas de las técnicas utilizadas hasta ahora pueden generar falsos positivos, confundir partículas plásticas con materiales biológicos y dificultar la verificación posterior de los resultados. La complejidad de las muestras humanas y la facilidad de contaminación representan uno de los principales desafíos para obtener datos confiables.

La investigación fue desarrollada por científicos del Reino Unido, Países Bajos, Italia, China, Estados Unidos, Noruega, Irlanda y Australia, quienes proponen un marco de análisis con estándares más rigurosos, inspirado en criterios de tipo forense.

Según el informe, el nuevo sistema plantea un enfoque jerárquico de confianza, que exige la combinación de múltiples técnicas independientes y altamente específicas para confirmar la presencia de plásticos en una misma partícula. Para alcanzar el mayor nivel de certeza, al menos dos métodos principales y una técnica adicional deben coincidir en el hallazgo.

“El problema es que ninguna técnica, por sí sola, resulta concluyente en todas las circunstancias”, explicó Kevin Thomas, profesor de la Universidad de Queensland. En la misma línea, Leon Barron, del Imperial College de Londres, remarcó que detectar una partícula en el cuerpo humano no implica automáticamente que se trate de plástico ni que tenga efectos nocivos.

El trabajo también subraya la importancia de la transparencia científica. Recomienda que los estudios publiquen los datos originales, detallen los controles de calidad y describan con precisión los métodos utilizados, para permitir la revisión independiente y la comparación entre investigaciones.

Los especialistas alertaron además sobre los riesgos de comunicar resultados sin aclarar su nivel de certeza, ya que esto puede generar confusión o alarma pública. En ese sentido, propusieron la creación de un grupo internacional que defina criterios mínimos y mejores prácticas para reportar la presencia de microplásticos en humanos.

La preocupación por estas partículas creció en los últimos años, luego de que diversas investigaciones confirmaran su presencia en alimentos, agua y aire. Sin embargo, los científicos coinciden en que solo mediciones precisas y estándares estrictos permitirán comprender hasta qué punto los microplásticos penetran en el organismo y cuáles son sus verdaderos efectos sobre la salud.

Temas
Seguí leyendo

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

El volcán Kilauea vuelve a rugir en Hawái con una nueva erupción: las impactantes imágenes

En Brasil, un rayo cayó sobre militantes de Bolsonaro y registraron decenas de heridos

Más de 1.000.000 de usuarios sin luz y más de 17.000 vuelos cancelados: el saldo de la tormenta invernal en Estados Unidos

Más de medio millón de personas están sin electricidad por la ola polar en Estados Unidos

La ola polar en Estados Unidos podría obligar a cancelar los vuelos como en la pandemia

Las cinco fases del desarrollo cerebral y el dato inesperado sobre la adolescencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el frio en estados unidos ya dejo mas de 30 muertos, y amenaza con empeorar
Tormenta

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Te Puede Interesar

Imagen iliustrativa
Robo callejero

Otro conductor de Uber fue golpeado y asaltado por tres ladrones en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial
En San Juan

El Ministerio Público, sacudido por tres casos de alto impacto en plena feria judicial

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido
Tupelí

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

Imagen ilustrativa. 
En Albardón

La Laja: hacía acrobacias con la moto, se cayó y terminó con el brazo quebrado