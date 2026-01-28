miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dime de qué presumes...

"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable": el insólito discurso de Petro antes de reunirse con Trump

El presidente colombiano Gustavo Petro visitará el martes a su par estadounidense en la Casa Blanca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Petro, presidente de Colombia, compartió un discurso que generó mucha sorpresa.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, compartió un discurso que generó mucha sorpresa.

Antes de la esperada reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente colombiano Gustavo Petro volvió a generar polémica con un insólito discurso al asegurar que hace "cosas muy buenas en la cama" y también hablar de las habilidades para "conquistar a las mujeres".

Lee además
El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra cerca de Irán.
Escenario complicado

Pronóstico de guerra en el Golfo: Irán se prepara "para lo peor" ante el avance de la flota de Estados Unidos
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.
Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Petro, a quien el Gobierno de Estados Unidos le volvió a dar la visa para que pueda ingresar a ese país, dio un extenso discurso en la reapertura de un hospital. El mandatario colombiano se refería a los posibles temas de conversación con Trump cuando sorprendió al hacer referencia a sus supuestas habilidades en la intimidad.

"No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí", dijo Petro, buscando complicidad con quienes lo escuchaban.

En este sentido, insistió: “El poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente en esclavos y esclavas y conmigo no se hará, así se mueran de la curiosidad de qué hago, pero no les cuento. Pienso. Creo que genero mis mejores ideas. Por eso, mis trinos más famosos se hacen cuando no duermo”.

En el mismo discurso, Petro, distendido y apoyado sobre el atril, habló de las habilidades para conquistar mujeres. "Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo. Y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar", dijo el presidente colombiano.

Y habló de las supuestas virtudes de los colombianos: "Nosotros sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando (...) Lo que va a quedar es que las europeas no son tan bonitas. Entonces, las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo, pero no me meto en esos problemas".

FUENTE: Clarín

Seguí leyendo

Diferencias diplomáticas: China le sacó los pandas a Japón

El frío en Estados Unidos ya dejó más de 30 muertos, y amenaza con empeorar

Científicos proponen un nuevo método para detectar microplásticos en órganos y tejidos humanos

La tormenta histórica de frío y nieve en EE.UU. ya suma 29 muertos

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

El volcán Kilauea vuelve a rugir en Hawái con una nueva erupción: las impactantes imágenes

En Brasil, un rayo cayó sobre militantes de Bolsonaro y registraron decenas de heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de imagen del momento en el que la madre levanta al bebé que acababa de caerse de la camioneta.
Gran descuido

Un bebé se cayó de una camioneta en movimiento y se salvó de milagro: la madre, detenida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Te Puede Interesar

El santuario con la imagen de San Antonio de Padua, ubicado en Montuva; quedó intacto en medio del barro y la destrucción tras la creciente que arrasó Zonda
La otra cara del temporal

El milagro de la creciente en Zonda: lo que quedó en pie

Por Elizabeth Pérez
Sergio Miguel Jatuff, el mendocino atrapado este martes en el microcentro sanjuanino.
Procedimiento

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder
Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados
Lo último

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos