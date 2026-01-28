"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable": el insólito discurso de Petro antes de reunirse con Trump

Antes de la esperada reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente colombiano Gustavo Petro volvió a generar polémica con un insólito discurso al asegurar que hace "cosas muy buenas en la cama" y también hablar de las habilidades para "conquistar a las mujeres".

Petro, a quien el Gobierno de Estados Unidos le volvió a dar la visa para que pueda ingresar a ese país, dio un extenso discurso en la reapertura de un hospital. El mandatario colombiano se refería a los posibles temas de conversación con Trump cuando sorprendió al hacer referencia a sus supuestas habilidades en la intimidad.

"No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí", dijo Petro, buscando complicidad con quienes lo escuchaban.

En este sentido, insistió: “El poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente en esclavos y esclavas y conmigo no se hará, así se mueran de la curiosidad de qué hago, pero no les cuento. Pienso. Creo que genero mis mejores ideas. Por eso, mis trinos más famosos se hacen cuando no duermo”.

En el mismo discurso, Petro, distendido y apoyado sobre el atril, habló de las habilidades para conquistar mujeres. "Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo. Y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar", dijo el presidente colombiano.

Y habló de las supuestas virtudes de los colombianos: "Nosotros sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando (...) Lo que va a quedar es que las europeas no son tan bonitas. Entonces, las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo, pero no me meto en esos problemas".

FUENTE: Clarín