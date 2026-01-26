lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Catástrofe climática

La tormenta histórica de frío y nieve en EE.UU. ya suma 29 muertos

El temporal paralizó gran parte del país, provocó cortes masivos de energía, miles de vuelos cancelados y situaciones críticas en el Sur y el Noreste, mientras el Servicio Meteorológico advierte que el frío intenso continuará en los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tormenta en Estados Unidos

Una severa tormenta invernal golpea a gran parte de Estados Unidos y ya provocó al menos 29 muertes, además de extensos daños materiales, cortes de energía y un fuerte impacto en la vida cotidiana de millones de personas. El fenómeno climático, marcado por nevadas intensas, hielo y temperaturas extremas, afectó especialmente a regiones del Sur y del Noreste del país.

Lee además
El argentino subió escalones dentro de los pasaportes más poderosos del mundo.
Para 2026

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina
scott bessent volvio a elogiar a javier milei: esta pasando de ser un gran pensador a un politico maduro y genial
Buena sintonía

Scott Bessent volvió a elogiar a Javier Milei: "Está pasando de ser un gran pensador a un político maduro y genial"

El temporal comenzó durante el fin de semana y alcanzó su punto más crítico el lunes, cuando una extensa franja de más de 2.000 kilómetros quedó cubierta de nieve y hielo, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional. En varias zonas, la acumulación superó los 30 centímetros y en áreas cercanas a Pittsburgh llegó a rondar los 50 centímetros, con sensaciones térmicas que descendieron hasta los 31 grados bajo cero.

image

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones adversas continuarán en los próximos días, debido al ingreso de una nueva masa de aire ártico. Incluso, no se descarta la formación de otra tormenta invernal que podría afectar nuevamente a la costa este durante el fin de semana.

Uno de los impactos más severos se registró en el sur del país, donde el hielo acumulado provocó la caída de árboles y tendidos eléctricos. El lunes por la tarde, más de 690.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico, según el sitio poweroutage.com. En el norte de Misisipi y en distintas zonas de Tennessee, comunidades enteras quedaron aisladas y sin servicios básicos.

Misisipi atravesó su peor tormenta de hielo en casi tres décadas, lo que obligó a las autoridades a habilitar refugios de emergencia con mantas, agua potable y generadores. En ese contexto, la Universidad de Misisipi suspendió todas las actividades académicas presenciales durante la semana, luego de que el campus de Oxford quedara completamente cubierto de hielo. La alcaldesa Robyn Tannehill comparó el escenario con el paso de un tornado, por la magnitud de los destrozos.

image

El sistema de transporte también sufrió graves alteraciones. El temporal obligó a cerrar escuelas, complicó la circulación vehicular y generó la cancelación de más de 8.000 vuelos en todo el país el lunes, según el registro de flightaware.com. Un día antes, el 45% de los vuelos programados había sido suspendido, el nivel más alto desde la pandemia, de acuerdo con la consultora Cirium.

En Nueva York, la tormenta dejó la jornada con mayor cantidad de nieve de los últimos años, con registros que oscilaron entre los 20 y los 38 centímetros. Las escuelas públicas no dictaron clases presenciales, aunque cerca de medio millón de estudiantes continuaron con la modalidad virtual, una herramienta que se consolidó tras la pandemia para evitar interrupciones prolongadas.

La ola polar llegó a cubrir cerca de dos tercios del territorio estadounidense. En el área de Nashville, Tennessee, miles de usuarios lograron recuperar el servicio eléctrico, pero más de 170.000 hogares y comercios comenzaron el lunes sin luz, en medio de temperaturas bajo cero. Muchos vecinos se vieron obligados a trasladarse a hoteles para resguardarse, como ocurrió con la familia de Alex Murray, que buscó preservar la leche materna y proteger a su hija de seis meses.

El saldo más trágico del temporal se reflejó en las víctimas fatales. Se reportaron muertes por atropellos de quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes con trineos en Arkansas y Texas, y el hallazgo del cuerpo de una mujer cubierta de nieve en Kansas, vista por última vez al salir de un bar. En Nueva York, las autoridades informaron al menos ocho fallecimientos ocurridos en la vía pública durante el fin de semana, aunque aún se investigan las causas.

Además, se confirmaron cuatro muertes en Tennessee, tres en Luisiana y Pensilvania, dos en Misisipi y una en Nueva Jersey. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus alertas y advierte que millones de personas seguirán expuestas al frío extremo en los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

El volcán Kilauea vuelve a rugir en Hawái con una nueva erupción: las impactantes imágenes

En Brasil, un rayo cayó sobre militantes de Bolsonaro y registraron decenas de heridos

Más de 1.000.000 de usuarios sin luz y más de 17.000 vuelos cancelados: el saldo de la tormenta invernal en Estados Unidos

Más de medio millón de personas están sin electricidad por la ola polar en Estados Unidos

La ola polar en Estados Unidos podría obligar a cancelar los vuelos como en la pandemia

Las cinco fases del desarrollo cerebral y el dato inesperado sobre la adolescencia

Escándalo en Brasil: procesaron a la abogada argentina por gestos racistas en un bar de Río

Los anteojos de Macron que dieron la vuelta al mundo: cuánto cuestan y el boom millonario que generaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El argentino subió escalones dentro de los pasaportes más poderosos del mundo.
Para 2026

Ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: qué posición ocupa el de Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Te Puede Interesar

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan video
Relevamiento

Armar la mochila este año va desde los $130.000 a los $200.000 por niño en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados
Procedimiento policial

Allanaron dos casas de Villa Don Arturo por un robo y encontraron cocaína, dinero y elementos robados

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Héctor Elizondo frente a la jueza de garantías.
Violencia intrafamiliar

Atacó a cuchillazos y a botellazos a su hermano en Santa Lucía y lo expulsaron de la propiedad

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan
Este lunes

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan