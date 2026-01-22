Trump lanza en Davos la "Junta de la Paz" con líderes mundiales: "Las cosas realmente se están calmando"

Donald Trump encabezó este jueves con un discurso en Davos la ceremonia de su "Junta de la Paz", una comisión internacional que él liderará para resolver primero el conflicto en Gaza y luego, los retos globales que sigan, en una estructura paralela a los organismos internacionales como la ONU. "La situación realmente se está calmando", dijo al unirse a otros líderes mundiales.

"Hace apenas un año, el mundo estaba en llamas; mucha gente no lo sabía", declaró.

El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se encontraban entre los presentes en el escenario, así como líderes de Azerbaiyán, Indonesia, Qatar y Kosovo.

Un estatuto filtrado sugiere que la junta podría estar diseñada para reemplazar funciones de las Naciones Unidas.

Groenlandia

Antes, Trump confirmó que Estados Unidos está explorando un acuerdo sobre Groenlandia tras las conversaciones con la OTAN y luego de retirar los aranceles previstos para ocho países europeos que se opusieron a su plan de anexar la isla.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que no abordó la soberanía danesa sobre Groenlandia en su reunión con Trump.

Tras las conversaciones entre la OTAN y Estados Unidos, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró: "Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía" .

