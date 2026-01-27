martes 27 de enero 2026

Tensión

Golpeó la camioneta en la que viajaba Milei y terminó detenido

El hecho ocurrió en medio de la gira marplatense del presidente Javier Milei, que incluye la presentación en la obra de teatro de Fátima Florez, y su participación en la Derecha Fest.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave episodio de inseguridad alteró la tarde de este martes en Mar del Plata, cuando un hombre logró romper la cápsula de seguridad presidencial y golpear la ventanilla del vehículo en el que se trasladaba el presidente Javier Milei. El incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, en el momento en que el mandatario se retiraba del Teatro Roxy, ubicado en la calle San Luis al 1700, tras participar en un ensayo del espectáculo de su ex pareja, Fátima Florez.

image

El ataque y la rápida intervención policial

La secuencia se produjo con extrema rapidez mientras el Presidente abandonaba el teatro luego de una breve puesta en escena para el show “Fátima Universal”. El agresor, identificado como Martín G., de 37 años, vestía ropas negras y portaba una mochila al momento de acercarse a escasos metros de la caravana oficial. Según informes policiales, el individuo apoyó su mano con un gesto hostil y golpeó la ventanilla del vehículo asignado a la custodia presidencial.

Inmediatamente, efectivos del dispositivo de seguridad detectaron la acción e interceptaron al hombre en la intersección de las calles San Luis y Rivadavia. El sospechoso fue reducido en el lugar por al menos 10 agentes equipados con escudos, quedando sentado en la esquina hasta su traslado. A pesar de la violencia del gesto, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni daños materiales en la unidad de traslado.

Perfil del detenido y situación judicial

El agresor fue identificado como un ciudadano argentino, actualmente desempleado y residente de Mar del Plata, aunque con domicilio fiscal en Lanús. Se informó que anteriormente se desempeñaba como proveedor de servicios informáticos e incluso fue empleado de la Universidad Nacional de Avellaneda.

Tras su aprehensión por parte de la Policía Federal, el sujeto fue trasladado a una comisaría local y ha quedado a disposición de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, bajo la tutela de Carlos Martínez. Actualmente, enfrenta una investigación formal por el delito de “amenazas”.

Contexto de la visita presidencial

El incidente tuvo lugar en un marco de sentimientos encontrados en las afueras del teatro, donde convivían grupos de seguidores que brindaban apoyo al jefe de Estado con manifestantes que expresaban reclamos sociales. La agenda de Milei en la ciudad balnearia incluyó una caminata multitudinaria y discursos sobre temas clave de su gestión, como la reforma laboral y la propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

El mandatario tenía previsto cerrar su jornada como orador principal en la Derecha Fest, un evento realizado en el balneario Horizonte Club de Playa. Pese al altercado, las actividades continuaron según lo programado, incluyendo su participación musical interpretando “Rock del Gato” durante el show de Florez.

