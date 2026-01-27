martes 27 de enero 2026

Polémica

Expulsaron al Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas: "No la conozco"

La cercanía del popular cantante con el presidente Milei le costó su lugar en la histórica organización. El descargo del Chaqueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Chaqueño Palavecino se vio envuelto en una polémica tan bizarra como inesperada. Todo surgió a partir del llamado del programa Lape Club Social donde le informaron que había sido expulsado de la “Asociación Federal de Raíces Criollas”, por haber invitado al presidente Javier Milei a subir al escenario durante su presentación en el Festival de Jesús María.

Lee además
El Chaqueño Palavecino respondió a las críticas tras haber cantado con el presidente Milei.
Respuesta

El Chaqueño Palavecino se defendió de las críticas tras cantar con Milei
milei sorprendio en jesus maria: se subio al escenario y canto amor salvaje con el chaqueno
Video

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño

Según la supuesta entidad que tiene un perfil en Facebook, el gesto del artista fue considerado imperdonable y totalmente “incompatible con la esencia criolla, que se funda sobre la identidad cultural y la memoria de los pueblos, y no sobre ideologías partidarias”.

Según el comunicado, su postura histórica ha sido sostener un vínculo inquebrantable con las expresiones populares y las luchas sociales: “Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”.

En diálogo con Lape Club Social (América TV), el Chaqueño aseguró no conocer a la Asociación y señaló: “No puedo entender esto. Estamos en democracia y es un presidente”.

Luego agregó: “Todas estas cuestiones de asociaciones para mí es nueva, no tengo nada que ver ni la conozco. Tampoco no voy a cantar porque ellos no quieran. Estamos todos locos”.

Una de las panelistas le consultó sobre cómo surgió el encuentro con Javier Milei. El músico relató: “Un día antes me entero que iba a ir una persona de la presidencia”. Ante la pregunta de si le molesta o lo incomoda que se lo vincule políticamente con el Presidente, respondió: “La gente es la que habla. Yo no me molesto para nada. Hice lo que tenía que hacer, saludarlo. Y lo invite porque canta, como varios”.

Respecto a su opinión política, el Chaqueño expresó: “Yo vengo de abajo, de una zona muy sufrida, muy olvidada. Lo único que sé es que trabajé toda la vida y esto es trabajo. El único juez y a quien me debo es el público”.

Para cerrar, el cantante dijo: “Yo quiero lo mejor para mi Argentina. Si este presidente hace las cosas bien y nos va bien, bienvenido sea. Yo no soy político, yo busco la forma de apoyar y hago lo que tengo que hacer. Le deseo lo mejor a lo que nos gobiernan”.

Temas
