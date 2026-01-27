Expulsaron al Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas: "No la conozco"

El Chaqueño Palavecino se vio envuelto en una polémica tan bizarra como inesperada. Todo surgió a partir del llamado del programa Lape Club Social donde le informaron que había sido expulsado de la “Asociación Federal de Raíces Criollas”, por haber invitado al presidente Javier Milei a subir al escenario durante su presentación en el Festival de Jesús María.

Según la supuesta entidad que tiene un perfil en Facebook, el gesto del artista fue considerado imperdonable y totalmente “incompatible con la esencia criolla, que se funda sobre la identidad cultural y la memoria de los pueblos, y no sobre ideologías partidarias”.

Según el comunicado, su postura histórica ha sido sostener un vínculo inquebrantable con las expresiones populares y las luchas sociales: “Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”.

En diálogo con Lape Club Social (América TV), el Chaqueño aseguró no conocer a la Asociación y señaló: “No puedo entender esto. Estamos en democracia y es un presidente”.

Luego agregó: “Todas estas cuestiones de asociaciones para mí es nueva, no tengo nada que ver ni la conozco. Tampoco no voy a cantar porque ellos no quieran. Estamos todos locos”.

Una de las panelistas le consultó sobre cómo surgió el encuentro con Javier Milei. El músico relató: “Un día antes me entero que iba a ir una persona de la presidencia”. Ante la pregunta de si le molesta o lo incomoda que se lo vincule políticamente con el Presidente, respondió: “La gente es la que habla. Yo no me molesto para nada. Hice lo que tenía que hacer, saludarlo. Y lo invite porque canta, como varios”.

Respecto a su opinión política, el Chaqueño expresó: “Yo vengo de abajo, de una zona muy sufrida, muy olvidada. Lo único que sé es que trabajé toda la vida y esto es trabajo. El único juez y a quien me debo es el público”.

Para cerrar, el cantante dijo: “Yo quiero lo mejor para mi Argentina. Si este presidente hace las cosas bien y nos va bien, bienvenido sea. Yo no soy político, yo busco la forma de apoyar y hago lo que tengo que hacer. Le deseo lo mejor a lo que nos gobiernan”.