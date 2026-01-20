martes 20 de enero 2026

Respuesta

El Chaqueño Palavecino se defendió de las críticas tras cantar con Milei

El músico habló sobre el posteo de Jorge Rial tras haberse presentado junto al Presidente en el Festival de Jesús María.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Chaqueño Palavecino respondió a las críticas tras haber cantado con el presidente Milei.

El "Chaqueño" Palavecino respondió a las críticas tras haber cantado con el presidente Milei.

Después de que el cantante Oscar “Chaqueño” Palavecino invitara a cantar al presidente Javier Milei al escenario de Jesús María, desde varios sectores contrarios al Gobierno salieron a criticarlo duramente. Uno de los que demostraron su enojo por la situación fue el periodista Jorge Rial, quien se burló de la situación y planteó un paralelismo con los artistas afines al kirchnerismo que son fustigados por el primer mandatario.

Al referirse a la situación, Rial se expresó en sus redes sociales y bautizó al popular cantante salteño como "el Chequeño Palavecino" y se preguntó: "¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?".

En medio de la polémica que se dio por haber invitado a Javier Milei a cantar junto a él su famosa canción “Amor Salvaje", Palavecino recogió el guante y le respondió al exconductor de Intrusos. Consciente de la polémica que podría generar esa situación, aclaró que "seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada".

En declaraciones radiales, el cantautor se refirió a la presencia de Milei en el Festival de Jesús María, algo que ya había sido anunciado previamente y, en ese sentido, señaló que "sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación", explicando por qué lo invitó a subir al escenario para compartir la interpretación de uno de sus mayores éxitos musicales.

image

Finalmente, el Chaqueño Palavecino evitó entrar en cualquier tipo de polémica y se refirió a los dichos de Rial, aunque no lo nombró directamente, negó haber recibido algún tipo de remuneración por haber compartido escenario con el presidente. En ese punto, el cantante fue tajante y aseguró que "absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver", cerró.

Las declaraciones del músico

“Yo no hice nada malo. Yo llevaba nueve temas cuando él llegó, paré y lo saludé. Faltando dos días me habían dicho que iba a ir una persona importante”.

“Hubo gente que dijo que yo cobré o que se compró no sé cuántas entradas cuando esto ya estaba lleno una semana antes. Yo no hago eso, yo cobro después de hacer un contrato con la organización”.

“Yo soy un cantor popular que me gusta compartir, y más con un presidente… ¿quién no quiere cantar con un presidente?”.

“Le deseo lo mejor como se lo deseo a todos los demás porque soy un argentino que lo único que sé es trabajar”.

