El Gobierno de Milei le ofreció a Chile recursos para combatir los devastadores incendios forestales

El gobierno de Argentina formalizó en las últimas horas un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Chile para combatir los devastadores incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. El despliegue de recursos y equipos es en carácter de “asistencia recíproca”, y responde a la colaboración reciente de la administración de Gabriel Boric en la Patagonia argentina, donde colaboró con dos aeronaves y apoyo técnico para combatir el avance del fuego en Chubut.

Según informó la Cancillería argentina a través de un comunicado, el Gobierno argentino canalizó la asistencia a través de la Agencia Federal de Emergencias. Esta medida busca respaldar a las familias y comunidades afectadas en el sur de Chile, manteniendo además una coordinación constante con las autoridades chilenas. La solidaridad entre ambos países se apoya en mecanismos bilaterales de cooperación para la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias, que facilitan tanto la asistencia operativa como el intercambio de información técnica.

La magnitud de los incendios en Chile ha sido crítica. Según informó EFE, los fuegos iniciados el sábado en Ñuble y Biobío han dejado al menos 20 víctimas mortales, 75 personas heridas y miles de evacuados. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la región del Biobío es la más afectada, con alrededor de 20.000 hectáreas consumidas, especialmente en la comuna de Penco, situada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Las autoridades mantienen bajo Estado de Catástrofe la zona afectada e impusieron un toque de queda nocturno para proteger a la población. El trabajo de los equipos de emergencia enfrenta dificultades provocadas por condiciones meteorológicas extremas, como temperaturas elevadas y vientos secos procedentes de la cordillera de los Andes.

En este contexto de emergencia, un hombre fue detenido en Penco por presuntamente intentar provocar un incendio con un encendedor y cables de cobre. Las autoridades explicaron a EFE que fue retenido por vecinos tras encontrarlo, supuestamente, iniciando las llamas cerca de un cuartel de Bomberos. El ministro Elizalde reiteró que el Estado perseguirá a los responsables y que estos hechos no quedarán impunes.

En tanto, la ayuda de Chile a la provincia de Chubut consistió en el envió de un avión monomotor AT-802 y un helicóptero multipropósito AS350 B3, operativos durante diez días y una previsión de setenta horas de vuelo. De acuerdo con la Cancillería chilena, estos equipos realizan tareas específicas en el Parque Nacional Los Alerces.

La coordinación técnica involucró a la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y la Corporación Nacional Forestal de Chile. Según el gobierno argentino, este trabajo conjunto es determinante para la planificación y la toma de decisiones tácticas sobre el terreno.

Más focos

Los incendios forestales que afectan desde hace días a Chubut volvieron a intensificarse este lunes, luego de que los brigadistas hayan podido contener las llamas en los focos principales. Las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas propiciaron la reactivación en distintos sectores de Epuyén, obligando a reforzar el operativo para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas y zonas forestales de valor ambiental.

La situación afectó especialmente al área de Bahía Las Percas y Puerto Patriada. Más de 250 brigadistas, con el apoyo de medios aéreos, trabajaron intensamente durante toda la jornada en tareas de combate, enfriamiento y repaso de líneas para frenar el avance de las llamas. Los equipos recorrieron a pie, en embarcaciones y mediante transporte aéreo otros puntos como Bahía Desafío y La Condorera, realizando intervenciones manuales sobre los focos secundarios, según explicó el portal Diario de Río Negro. En el campo de Payan Delgado se operó principalmente con medios aéreos, dada la dificultad de acceso que presenta el terreno.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de la provincia informó que el incendio ya afectó más de 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde su inicio hace aproximadamente dos semanas. El origen del siniestro aún no fue determinado y se aguarda un parte oficial actualizado con más detalles.

Durante la tarde, la reactivación de focos se registró principalmente en los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, así como en el campo de Payan Delgado. En el sector de El Coihue, a la altura del kilómetro 6, en Arroyo Las Minas y La Burrada, se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro controlado, aunque no llegaron a quemar las islas. Allí, se realizaron enfriamientos con equipos de agua y medios aéreos. “En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos”, indicaron desde las redes del SPMF.

En el sector de El Pedregoso y en cercanías del Rincón de Lobos también se detectaron reactivaciones, lo que motivó la intervención del personal con recursos hídricos para evitar que el fuego se expandiera.

Según el reporte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el operativo desplegó 252 personas entre brigadistas, meteorólogos, pilotos, coordinadores y personal de apoyo en tierra. También personal del Parque Nacional Lago Puelo, SPLIF Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén y Chubut, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y distintas municipalidades de la región. Participaron también la Policía Provincial, Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación y el Hospital Rural de El Hoyo, entre otros organismos.

