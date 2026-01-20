martes 20 de enero 2026

Misteriosa aparición de un contenedor flotando en Puerto Madryn: el video

El insólito hallazgo sucedió este lunes cuando la Administración Portuaria de Puerto Madryn dio aviso a la Prefectura Naval por la caída de un contenedor de gran porte en el muelle Almirante Storni por los fuertes vientos en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un contenedor apareció flotando en la ciudad de Puerto Madryn y generó misterio entre los vecinos y autoridades ante la magnitud de la unidad, la cual quedó varada frente al Club Náutico Atlántico Sud, por lo que Prefectura Naval Argentina debió trabajar en el operativo.

En el alerta, se destacó que la unidad cayó y comenzó a ser arrastrada por la corriente, hasta que quedó varada frente a las instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud.

Los videos e imágenes, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se viralizaron de manera inmediata en redes sociales ante la sorpresa y misterio.

Desde el portal local Madryn Ahora, explicaron que se trató de un contenedor tipo reefer de 20 pies que se encontraba vacío al momento del incidente debido a que iba a ser cargado con pescado congelado.

Por el momento la unidad continuaba encallada en dichas instalaciones bajo el cuidado de las autoridades pertinente y se espera que en la jornada de hoy la empresa a cargo lo retire.

