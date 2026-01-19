El gigante asiático que encendió la discusión ya está en el país: un buque descargó miles de autos eléctricos

Después de una semana marcada por polémicas, declaraciones cruzadas y debates sobre el rumbo económico, finalmente el protagonista llegó a destino. Este lunes 19 de enero, el buque chino BYD Changzhou ingresó a la Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con un cargamento histórico de casi 5.800 vehículos híbridos y eléctricos provenientes de China.

La llegada del barco había generado ruido en el escenario político nacional, con fuertes intercambios entre el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , y dirigentes opositores como Miguel Ángel Pichetto , en el marco de la política de apertura al comercio internacional. El foco del debate estuvo puesto en el beneficio que permite importar autos desde países fuera del Mercosur sin pagar el arancel del 35%, siempre que se trate de unidades eléctricas o híbridas.

Desde la automotriz asiática confirmaron que más de 5.000 vehículos de la marca BYD formaron parte de este desembarco, que representa el primer arribo masivo de la compañía desde que comenzó a operar en Argentina, en septiembre pasado. Según indicaron, el objetivo es consolidar su estrategia de expansión vinculada a la electromovilidad en el mercado local.

image

Más allá del impacto comercial, el arribo del Changzhou marcó un hecho inédito para la logística automotriz internacional. Se trata de un buque diseñado exclusivamente para el transporte de vehículos de nueva energía, con foco en la eficiencia y la reducción del impacto ambiental del transporte marítimo.

El navío tiene casi 200 metros de eslora y una capacidad máxima para 7.000 automóviles. Además, cuenta con un sistema de propulsión de doble combustible LNG, que permite disminuir de forma significativa las emisiones contaminantes en cada travesía.

image

Durante el evento de descarga, el Country Manager de BYD en Argentina, Stephen Deng, destacó que contar con una flota propia de última generación “permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones”, y aseguró que la empresa apuesta a una estrategia de largo plazo en el país, con inversiones sostenidas, ampliación de concesionarios y tecnología de punta para acompañar el crecimiento del mercado local.

En el plano global, BYD cerró 2025 como líder mundial en ventas de vehículos 100% eléctricos, un desempeño que también logró replicar en Argentina, donde alcanzó el primer puesto del segmento en apenas tres meses de operación. Este nuevo embarque refuerza su posicionamiento y acelera su plan de expansión, que incluye más puntos de venta y nuevos modelos.

En ese contexto, la compañía presentó oficialmente el ATTO 2 DM-i, un SUV urbano híbrido enchufable que incorpora la tecnología DM-i, orientada a maximizar la eficiencia energética. De cara a 2026, el plan contempla sumar modelos en distintos segmentos y fortalecer la red de concesionarios para lograr cobertura nacional y un servicio de posventa robusto.

Construido bajo estándares internacionales, el Changzhou fue pensado para operar en múltiples rutas marítimas y acompañar la expansión global de la marca. Su diseño es una muestra del desarrollo industrial chino y de su apuesta por soluciones logísticas más sustentables.

BYD, fundada en 1994, es hoy una de las compañías líderes en innovación tecnológica aplicada a la movilidad, la energía y la electrónica. Opera en más de 100 países, cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen y forma parte del listado Fortune Global 500.