martes 20 de enero 2026

Un peligro

Video viral: la peligrosa maniobra de un conductor en el cruce a Chile que generó alarma vial

Las imágenes muestran a un automovilista realizando adelantamientos prohibidos en una de las rutas más peligrosas del paso internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura del video viral de la peligrosa maniobra de un conductor en Paso Cristo Redentor, que generó repudio.&nbsp;

Captura del video viral de la peligrosa maniobra de un conductor en Paso Cristo Redentor, que generó repudio. 

Un episodio de alto riesgo en la ruta quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales durante la tarde del sábado. Las imágenes muestran a un automovilista realizando adelantamientos imprudentes en el tramo chileno del Paso Internacional Cristo Redentor, que une a Mendoza con el vecino país, a la altura de la Cuesta de los Caracoles.

El hecho ocurrió cerca de las 18, cuando el conductor, que se dirigía hacia la Argentina, comenzó a sobrepasar autos y camiones desde el inicio del ascenso, a pesar del tránsito intenso y de las condiciones peligrosas propias de la zona, caracterizada por curvas cerradas y visibilidad limitada.

De acuerdo con el testimonio de quienes circulaban por el lugar, en un primer momento algunos vehículos le permitieron reincorporarse a la fila. Sin embargo, a medida que avanzaban los kilómetros y la maniobra se repetía, creció el malestar entre los conductores, que dejaron de cederle espacio ante el riesgo que representaba.

La situación se prolongó hasta el ingreso al complejo aduanero argentino. Allí, según relató una conductora que presenció los hechos, el automovilista habría restado importancia a lo ocurrido. Luego, el vehículo continuó su marcha y se perdió de vista, sin que trascendiera si recibió alguna sanción.

Aunque se trata de una infracción grave, los adelantamientos indebidos en la Cuesta de los Caracoles no son un hecho aislado. Este tipo de conductas se repite con frecuencia, especialmente en jornadas de alta circulación, cuando el tránsito de camiones es constante.

El tramo cuenta con 29 curvas consecutivas y contracurvas, pendientes pronunciadas y un flujo permanente de vehículos de gran porte que ascienden a baja velocidad. Estas condiciones reducen notablemente los márgenes de seguridad y convierten cualquier maniobra imprudente en un riesgo grave para todos los usuarios de la ruta.

Fuente: El Sol

