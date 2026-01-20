martes 20 de enero 2026

Tras el Festival de Jesús María

"Encuentre las diferencias": la imagen que Milei compartió en sus redes sociales tras cantar "Amor Salvaje"

Una caricatura creada con inteligencia artificial y titulada “Encuentre las diferencias” fue compartida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, luego de su aparición en el Festival de Jesús María cantando “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino. La imagen contrapone una escena del mandatario abrazando a una figura que representa a Córdoba con otra del expresidente Néstor Kirchner junto a una caja fuerte, y reavivó la polémica política y mediática en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una nueva publicación del presidente Javier Milei volvió a encender la conversación en redes sociales. Tras su comentada aparición en el Festival de Jesús María, donde subió al escenario para cantar “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino, el mandatario compartió en sus cuentas oficiales una caricatura generada con inteligencia artificial -IA- que rápidamente se viralizó.

La imagen fue creada y difundida originalmente por la cuenta de Instagram laretenesadentro, bajo el título “Encuentre las diferencias”. En el lado izquierdo de la ilustración se observa una caricatura de Milei abrazando una figura femenina que representa a la provincia de Córdoba, sede del tradicional festival y uno de los distritos donde el actual presidente obtuvo un fuerte respaldo en todas las elecciones nacionales en las que compitió. Esa misma figura aparece teñida de violeta, color insignia de La Libertad Avanza, con un tono marcadamente confrontativo.

En contraposición, en el sector derecho de la imagen se muestra una caricatura del expresidente Néstor Kirchner abrazando una caja fuerte, acompañada por la inscripción “amor salvaje”, en una clara referencia crítica al kirchnerismo y a los debates históricos en torno a la corrupción. El paralelismo visual y el mensaje implícito de la ilustración generaron reacciones inmediatas tanto de apoyo como de rechazo en redes sociales.

La publicación se da en un contexto de fuerte polémica política y mediática luego de la participación de Milei en el escenario de Jesús María. Desde sectores opositores al Gobierno cuestionaron duramente la escena, entre ellos el periodista Jorge Rial, quien ironizó sobre el episodio y rebautizó al cantante como “el Chequeño Palavecino”, sugiriendo una supuesta cercanía con el poder político.

Ante esas críticas, el propio Chaqueño Palavecino salió a responder y buscó bajar el tono de la discusión. En declaraciones radiales, aclaró que no tiene banderas políticas y negó haber recibido cualquier tipo de pago o beneficio por invitar al Presidente a cantar. “Absolutamente nada. Todas las entradas se habían vendido mucho antes”, afirmó, y remarcó que su gesto fue simplemente el de un cantor popular que decidió compartir el escenario con el jefe de Estado.

