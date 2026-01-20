Milei llegó a Davos para ratificar su propuesta de gobierno y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF), que potenció su relevancia por la tensión entre Estados Unidos y los principales países europeos, a partir de la intención de Donald Trump de anexar Groenlandia por razones de seguridad nacional.

El jefe de Estado arribó a Zurich y llegó a Davos antes de lo previsto (al menos un par de horas antes) porque fue trasladado en helicóptero, algo inusual porque la conexión entre ambas ciudades suele hacerse por vía terrestre.

En su primera imagen desde Suiza, Milei se mostró sobre la nieve y vestido con el mameluco de YPF, acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

La agenda oficial indica que Milei -el jefe de Estado que mayor interés concita en el Foro después de Trump- se encontrará esta noche (hora de Suiza) con Maurice Ostro, un filántropo y emprendedor británico muy conectado con Boris Johnson, expremier británico. Ostro es reconocido por su trabajo ecuménico entre cristianos y judíos, una agenda interreligiosa que interesa al presidente.

Mañana es el día clave de la gira presidencial porque el mandatario disertará durante 30 minutos en el Foro Económico de Davos. Antes de su participación -en el mismo auditorio- estará Donald Trump, que desplegará una agenda acorde con la crisis que protagonizan Estados Unidos y Europa.

El presidente utilizará su tiempo para describir su mirada sobre el tablero internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico.

Antes de hablar en el Foro Económico, Milei saludará a Guy Parmelin, titular de la Confederación Suiza, y a continuación participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

Mañana, el presidente seguramente describirá cómo funcionó el plan de ajuste para llevar la inflación 2025 a su nivel más bajo en ocho años.

Al mismo tiempo que el mandatario argentino estará dando su discurso, el presidente Trump será anfitrión de dos reuniones sucesivas con mandatarios extranjeros e influyentes banqueros, inversores y CEO´s de Estados Unidos.

La noticia relevante en la previa del Foro fue la confirmación de la Casa Rosada de que Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz, el organismo multinacional que impulsa Trump para reducir la influencia diplomática de la ONU.

Además, el jueves, día de la Firma del Consejo de Paz, Milei tiene previsto conceder entrevistas a la agencia de noticias Bloomberg y a la revista The Economist acorde a la agenda oficial distribuida por Balcarce 50.

Por último, antes de disertar en Davos, Milei se reunirá con Borge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Será una reunión protocolar, quince minutos después que Trump haya terminado su propio discurso sobre Estados Unidos y la situación global.

Tras su participación en el Country Strategy Dialogue on Argentina, Milei continuará con su agenda vinculada a la economía, las finanzas y las inversiones. El presidente mantendrá un encuentro “con CEO´s de Bancos Globales", como adelantó la agenda oficial distribuida por la Casa Rosada.

Al igual que en el cónclave anterior, Milei describirá las ventajas que ofrece su programa económico para invertir en la Argentina. El presidente sostiene que la energía y la minería son clave para acelerar el crecimiento del país.

Durante su visita a Davos en 2025, Milei también interactuó con los inversores y CEO´s que participan en este grupo de trabajo. Si se repite la metodología, el presidente hará un discurso inicial, y luego los invitados harán sus preguntas vinculadas a la economía y las finanzas del país.

“La bomba hiperinflacionaria que dejaron nuestros predecesores y la pésima reputación crediticia que arrastrábamos como país nos obligó a convertirnos en el mejor alumno de la clase en materia económica. La alternativa era entrar a una crisis económica y social sin precedentes en nuestra historia”, señaló Milei en esa oportunidad.

