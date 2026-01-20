martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Uso hogareño

La gran novedad de YPF: garrafas de plástico 65% más livianas que las tradicionales

Una solución innovadora para abastecimiento doméstico de gas licuado, con menor peso y materiales reciclables, podría llegar al mercado en breve

Por Redacción Tiempo de San Juan
YPF probará garrafas de plástico en los hogares argentinos.

YPF probará garrafas de plástico en los hogares argentinos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, una prueba piloto de garrafas de plástico para uso hogareño marca un cambio relevante en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) del que dependen muchas zonas del país no conectadas a la red de gas. La iniciativa, lanzada por YPF Gas, incorpora un envase 65% más liviano que los tradicionales de acero, con el objetivo de evaluar su aceptación entre consumidores residenciales. La compañía confirmó a Infobae que el ensayo se limita, por el momento, a cinco distribuidores en la provincia de Buenos Aires.

Lee además
misteriosa aparicion de un contenedor flotando en puerto madryn: el video
En las redes

Misteriosa aparición de un contenedor flotando en Puerto Madryn: el video
el gobierno de milei le ofrecio a chile recursos para combatir los devastadores incendios forestales
Asistencia al país vecino

El Gobierno de Milei le ofreció a Chile recursos para combatir los devastadores incendios forestales

El plan piloto que desarrolla YPF Gas se apoya en la experiencia previa de la empresa con envases plásticos para uso industrial, lanzados en 2021. Aquella iniciativa incluyó la introducción de un envase liviano, fabricado en material plástico avanzado, destinado a abastecer autoelevadores en entornos empresariales. El antecedente industrial logró buena aceptación, según fuentes consultadas por este medio, y sirvió como punto de partida para explorar aplicaciones en el segmento domiciliario.

El nuevo producto se diferencia principalmente por su tamaño reducido, adaptado a las necesidades de los hogares. En estos días YP lleva adelante plan piloto, especialmente en cinco distribuidores de la provincia de Buenos Aires, con una garrafa del mismo material, pero es un poco más chica. El acceso a estas garrafas, de acuerdo a la empresa, es limitado a los canales de distribución seleccionados para este ensayo inicial.

A diferencia de los envases tradicionales, el modelo industrial que ya se comercializa pesa solamente 7,5 kilogramos cuando está vacío y 21 kilogramos lleno. En comparación, una garrafa de acero estándar alcanza los 20 kilogramos vacía y los 35 kilogramos llena. Esta diferencia, que se espera sea similar en el formato más pequeño aún a prueba, ofrece una ventaja concreta para usuarios residenciales que suelen manipular el envase por su cuenta.

Características técnicas y seguridad

El envase liviano utiliza fibra de vidrio y resinas, recubiertas por una estructura plástica de alta resistencia. Entre los atributos que destacan los especialistas figura su condición de producto 100% reciclable, la resistencia al impacto y a las altas temperaturas, y la posibilidad de comprobar el nivel de combustible de manera visual gracias al cuerpo traslúcido. Estas cualidades, junto con la eliminación del riesgo de explosión por efecto BLEVE (sigla en inglés para el estallido de envases a alta presión) en caso de incendio, posicionan la propuesta como una alternativa moderna en términos de seguridad.

De acuerdo con la información técnica disponible, la vida útil de la garrafa depende de las revisiones periódicas que practica YPF Gas, del mismo modo que ocurre con los envases de acero. El reemplazo del acero por materiales plásticos también evita problemas de corrosión, lo que prolonga el rendimiento y reduce la necesidad de mantenimiento.

La empresa destaca que los estándares internacionales de homologación cubren este tipo de envases, incluyendo normas como ISO 9001, ISO 11119-3, EN 12245, EN 14427, DOT-SP 12706 y TC-SU-5931. La ingeniería del producto responde a desarrollos realizados en Noruega, aunque la comercialización para el segmento domiciliario en Argentina permanece en fase experimental.

Además, el material plástico de la garrafa es reciclable en su totalidad, lo que responde a una tendencia de la industria energética por adoptar soluciones más sostenibles. La sustitución del acero por compuestos plásticos busca reducir el impacto ambiental asociado a la fabricación y el descarte de envases, además de mejorar la salud laboral para quienes manipulan garrafas de manera frecuente.

La posibilidad de reutilizar la totalidad del material refuerza el perfil ecológico del producto. Este aspecto cobra relevancia en un contexto donde el sector energético enfrenta demandas crecientes respecto a la sustentabilidad y la eficiencia en el uso de recursos.

La prueba piloto de YPF Gas responde a la apertura regulatoria que permite ofrecer nuevos productos con precios diferenciales en el mercado argentino. Según explican en la empresa, a partir de la desregulación que hubo en el mercado el año pasado y la posibilidad de de ofrecer nuevos productos con precios diferenciales es que aparece esta opción. Es decir, serán más caras que las garrafas tradicionales.

El ensayo actual busca determinar si la demanda doméstica responde de manera favorable a un envase más liviano, aunque el precio de la garrafa resulta más alto que el de las alternativas convencionales. La limitación de la experiencia a cinco distribuidores responde a un criterio de evaluación progresiva, antes de definir una eventual expansión a escala masiva.

Hasta el momento, el acceso de consumidores particulares a la garrafa plástica se circunscribe a los puntos de venta que participan en el plan piloto. La empresa analizará los resultados para decidir si la propuesta se integra de manera permanente al portafolio de productos para uso hogareño.

image

En 2021, YPF Gas introdujo en el mercado industrial argentino la primera versión del envase liviano, de mayores dimensiones, utilizado en autoelevadores alimentados a GLP. Este producto, dirigido exclusivamente al segmento empresarial, incorporó desde un principio los atributos de menor peso, mayor seguridad y reciclabilidad total. La compañía, en ese momento, aclaró que el uso doméstico no estaba contemplado y que el desarrollo para hogares permanecía en evaluación.

El entorno normativo y las demandas del mercado impulsaron la exploración de variantes adaptadas a las necesidades residenciales. La actual etapa piloto implica una transición desde el uso industrial hacia la diversificación de aplicaciones, con la intención de evaluar ventajas competitivas y posibles nichos de mercado.

La continuidad y eventual ampliación del plan piloto dependen de los resultados que obtenga la experiencia en los cinco distribuidores seleccionados. Según la fuente de YPF consultada por Infobae, la evolución de la prueba definirá si la garrafa plástica se distribuye de manera masiva o si su uso se concentra en segmentos específicos, debido a cuestiones de precio y demanda.

La empresa no precisó plazos para la decisión final ni detalló condiciones comerciales para una eventual expansión. Por el momento, el proyecto se mantiene como una iniciativa acotada, con seguimiento permanente de la respuesta del mercado y de los consumidores residenciales.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

"Encuentre las diferencias": la imagen que Milei compartió en sus redes sociales tras cantar "Amor Salvaje"

El Chaqueño Palavecino se defendió de las críticas tras cantar con Milei

Chubut vuelve a caer en la trampa de las llamas: se reavivaron algunos focos de incendio

Accidente fatal en la ruta: cruzó para levantar un valijón que había perdido una familia y murió atropellado

Video viral: la peligrosa maniobra de un conductor en el cruce a Chile que generó alarma vial

El gigante asiático que encendió la discusión ya está en el país: un buque descargó miles de autos eléctricos

El Banco Central compró nuevamente dólares y acumula más de USD 700 millones en enero

Confirmaron que la inflación mayorista del 2025 fue la más baja en ocho años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un auto atropelló a un camionero que cruzó la ruta 14 para levantar un valijón que había perdido a una familia.
Triste desenlace

Accidente fatal en la ruta: cruzó para levantar un valijón que había perdido una familia y murió atropellado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla
Dato y crónica

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Te Puede Interesar

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el trágico choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el trágico choque en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mina Hualilán, ubicada en Ullum, ya está extrayendo y acopiando mineral, pero no puede trasladarlo a la planta de Casposo hasta que Vialidad Provincial autorice un ensayo de carga en el puente sobre el río Los Patos.
Minería en San Juan

Un permiso, un puente y una demora: por qué no arranca la mina de oro Hualilán

Con medallas en el cuello, Lichi Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Walberto Allende
Cambios

El día después: la nueva vida de Walberto