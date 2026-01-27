Incautaron motos ensambladas y sin papeles en 25 de Mayo: piden colaboración para identificar

Durante el último mes, efectivos policiales realizaron intensos operativos de control en el departamento 25 de Mayo con el objetivo de reducir siniestros viales y detectar irregularidades en la circulación de motocicletas. Como resultado de estos procedimientos, se secuestró una cantidad significativa de rodados que no contaban con la documentación correspondiente ni cumplían con los requisitos legales para transitar.

Según informaron fuentes oficiales, en varios de los controles se detectaron motocicletas ensambladas con partes pertenecientes a distintos vehículos, lo que imposibilita identificar de manera inmediata su procedencia y titularidad. Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones legales para determinar el origen de los rodados y establecer quiénes podrían ser sus legítimos propietarios.

El comisario Walter Rodríguez, jefe de la Comisaría 10ª, explicó que la investigación continúa en curso y destacó la importancia de la colaboración de la comunidad. “Tenemos varias motos ensambladas y estamos trabajando para determinar su procedencia. Si hay algún damnificado que reconozca su rodado, le pedimos que se acerque a la comisaría”, señaló.

Desde la fuerza indicaron que las personas que hayan sido víctimas de robo o extravío de motocicletas pueden presentarse en la Comisaría 10ª para verificar si alguno de los vehículos secuestrados les pertenece y avanzar con los trámites legales correspondientes.