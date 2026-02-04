miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estadísticas

¿Qué explica la fuerte caída en la producción y venta de autos?

Desde la Asociación de Fabricantes de Automotores analizaron los últimos números de la industria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con un promedio diario de 1.750 unidades, las terminales automotrices produjeron en enero un total de 20.998 vehículos (automóviles y comerciales livianos).

Lee además
Qué potencia: el video filmado en las calles de Pocito que se hizo viral en las redes.
Ay, San Juan...

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral
caputo confirmo cambios en la medicion de la inflacion y se hara una nueva encuesta de hogares
Nuevo sistema

Caputo confirmó cambios en la medición de la inflación y se hará una nueva encuesta de hogares

Esta cifra representa una caída del 20,7 % respecto de diciembre y del 30,1 % en comparación con enero de 2025, cuando se produjeron 30.058 unidades.

Los volúmenes absolutos de producción del mes reflejan una baja relacionada con menos días de producción –tres menos respecto de enero 2025- dado que la mayoría de las fábricas implementó vacaciones cuando, en ejercicios anteriores, estas paradas se adelantaban a diciembre y se distribuían hasta febrero.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados (3) y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado. Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre” señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, al analizar las primeras estadísticas de 2026 del sector automotor.

Las exportaciones totalizaron 9.759 unidades, lo que equivale al 46,5 % de la producción mensual y se tradujo en una baja de 51,0% respecto de diciembre y de 12,3% en comparación con el desempeño de enero del año pasado.

Por su parte, las entregas a la red de concesionarios alcanzaron las 34.333 unidades. Esto implicó una baja de 33,1 % frente a diciembre de 2025, aunque mostró una leve mejora del 0,7 % respecto de enero de 2025, cuando se habían comercializado 34.089 unidades.

“Frente a un escenario internacional cada vez más desafiante, atravesado por la transformación tecnológica y la implementación de medidas para desarrollo industrial en los principales mercados internacionales, resulta indispensable continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando con la cadena de valor y las autoridades nacionales para mejorar de manera sostenida la competitividad”, afirmó el presidente de ADEFA.

En esta línea, destacó que “en los últimos dos años se avanzó en mejoras relevantes a nivel nacional, con reducción / eliminación de impuestos que tuvieron un impacto muy positivo en el sector, siendo fundamental continuar en esa senda y que a nivel provincial y municipal las acompañen, reduciendo los impuestos que gravan las exportaciones, al tiempo que también se debe avanzar en mejorar el acceso a nuevos mercados”.

En este escenario, los autos importados desde China ya representan un 11% del mercado automotriz.

Seguí leyendo

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado

Las acciones vuelven a caer en Wall Street

La dicotomía en la Feria de Capital: hubo un sube y baja de precios con una verdura clave, tras el temporal

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ingresos Brutos: suben las escalas para todas las categorías, pero el agro mantiene beneficios hasta julio

Diques y río, en baja: el preocupante balance veraniego del agua en San Juan

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

Wall Street oscila sin rumbo claro mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital
Conmoción

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena
Investigación

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: al sospechoso lo atraparon durmiendo en el fondo de una casa ajena

Te Puede Interesar

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

Cecilia Román
En redes

Cecilia Román reapareció tras la descarga eléctrica y agradeció al empresario que la auxilió

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

La gente gastó parte del aguinaldo en la compra de productos escolares. 
Escenario

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado